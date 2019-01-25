Tv ile Telefonun ekranı nasıl paylaşılır? Telefon ekranınızı Smart TV’de paylaşmak istiyorsanız öncelike, LG ürününüzün özellikleri, teknik özellikleri, kurulum ve işleyişi ile ilgili en doğru teknik bilgi için, kullanım Kılavuzu ve diğer belgelere bakmanızı öneririz.

Eğer sonuç olumsuzsa yazımız umarız sizin için yararlı olacaktır. Telefon ekranınızı LG webOS Smart TV’ye aktarmak sizin için anlattık. İlk olarak TV kontrolünü el altında tutun ve Ana Sayfa’ya basınız.

1.Cihaz Seçimi

AYGIT BAĞLAYICISI, TV’nize bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

2. Görev Seçimi

EKRAN PAYLAŞIMI, Cihazla yapmak istediğiniz görevi seçin.

3. Yönetim Seçimi

TV’nize bağlamak için bir yöntem seçin.

Kablosuz Bağlantı (Miracast)

Artık cihazınızın ekranını LG TV’nizde görüntüleyebilirsiniz.

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