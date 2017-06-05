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Akıllı telefonlarda yapacağımız o kadar çok işlem var ki. Android telefonlar için geliştirilen uygulamalar sayesinde bir çok işlemi kolayca zahmetsizce yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de telefon görüşmelerimizi kayıt altına alan programlar. Telefonda yaptığımız sesli konuşmaları kaydetmek için Play Store‘da bulunan en popüler 5 uygulamayı bu yazımızda bulacaksınız.

Telefon Konuşmalarını Kaydeden Programlar

Telefon görüşmeleri kayıt altına almak için telefonlar root yetkisine gerek duyar. Bazı üreticiler görüşmeleri kaydetme özelliğini güvenlik gerekçesi ile kısıtlıyor. Fakat Play store’da bulunan bazı uygulamalar sayesinde telefon aramalarınızı sesli olarak kayıt altına alabiliyorsunuz. Play Store’de bulunan ve ücretsiz olan arka planda hiç bir ek işlem gerektirmeden çalışan, telefon görüşmelerini kaydeden uygulamaları derledik.

Call Recorder – ACR

Kayıt uygulamaları arasında en popüler uygulamalar arasında gelen Call Recorder- ACR uygulaması listemizin başında geliyor. Uygulama tamamen ücretsiz olup ek bir ücretlendirme yapmıyor. Kaydettiğiniz ses kayıtlarını e-posta ile gönderebilir veya farklı ses formatlarında kayıt yapabilirsiniz.

Call Recorder

Call Recoder uygulaması Play Store’da kullanıcılar tarafından 10 milyondan fazla indirilmiş. 4.0 Puanı bulunan uygulamanın ses kayıtlarını bulut depolama seçeneği de bulunuyor. Bulut depolama seçeneğini kullanmak ve ses kayıtlarını e-posta ile göndermek istiyorsanız, uygulamanın pro sürümünü almanız gerekiyor.

Automatic Call Recorder

1 Milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş olan uygulama, kullanıcılar tarafından 4.2/5 puan almış. Uygulama Play Store’de ücretsiz olarak indirilebiliyor. Fakat bazı özellikleri kullanmak için uygulamanın pro sürümünü 5.10TL’ye satın almanız gerekiyor. Uygulamanın en büyük özellikleri arasında şuanda kullanılan bir çok akıllı telefonda sorunsuz olarak çalışması.

Call recorder (Free)

Yine telefon görüşmeleri kayıt altına alan uygulamalar arasında popüler olan bir uygulama. Play Store’de kullanıcılar tarafından 4.3/5 puan almış. Call Recoder (Free) uygulaması Android 4.2 üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamanın bazı özelliklerinin kilitlerini açmak için pro sürümünü almanız gerekiyor.