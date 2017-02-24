Akıllı telefonlar gündelik yaşantımızın bir parçası olurken, bilgisayarları daha az kullanmaya başladık. Günümüzde akıllı telefon kullanım oranı bilgisayar kullanım oranını neredeyse geçti. Mobil cihazların kullanım oranları arttıkça bu cihazlara tehdit de artmaya başladı. Güvenliğimizi tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar, virüsler artık telefonlarımıza da bulaşıyor. Bazı tarayıcılarda ”Telefonunuzda Virüs var” uyarısı ”Telefonunuza Virüs Bulaştı” uyarıları gelebiliyor. Telefona bulaşan virüs nasıl temizlenir? Virüs Var Uyarısı neden çıkar? gibi bizi tehdit eden uyarılara çözüm üretmeye çalışacağız.

Virüs Var Uyarısı Nedir? | Nasıl Temizlenir?

Telefonumuzun tarayıcısından İnternet’e bağlandığımız da karşımıza aşağıdaki görüntü gibi bir sayfa gelebilir. Böyle bir durumda”tamam” düğmesine basılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu uyarı iki şekilde sizin karşınıza çıkar.

Çözümler

1-) Girdiğiniz web sitesinde yönlendirme reklam vardır ve size virüs var uyarısı vererek sizin hattınızdan TL çekmeyi hedefliyor. Tamam düğmesine basarsanız siz başka bir sayfaya yönlendirecek ve sizin hesabınızdan para çekmek için onayınızı isteyecektir. Böyle sorunlar karşılaştığınızda; Tarayıcınızı kaldırın veya tarayıcı verilerini uygulama ayarlarından temizleyin. Bu uyarıyı aldığınız web sitesine bir daha girmenizi tavsiye etmiyoruz. ilk çözüm sorunu çözmedi ise ikinci çözüm yolunu deneyiniz.

2-) Yapacağınız işlem oldukça basit. Wi-Fi ile bağlandığınızda hala karşınıza Virüs var uyarısı çıkıyorsa İnternet modeminizi sıfırlamanızı tavsiye ediyoruz. Modeme bulaşan bazı virüsler size bu şekilde uyarılar verir. Tarayıcınızı açtığınızdan birden faz web sitesine yönlendirme yapar. Modeme reset atarak sorunu çözebilirsiniz. Bazı durumlarda modeme reset attık’dan sonra telefona da atılması gerekiyor.

Önemli: Modeme reset attığınızda modem bilgileri sıfırlanacaktır. Wi-Fi adınız ve şifreniz silinecektir. Kullandığınız modemin altında şifrenizin yazıp yazmadığını kontrol ediniz. Tarayıcınız üzerinden modem arayüzüne bağlanmayı biliyorsanız buradan yeniden şifre belirleye bilirsiniz veya İnternet sağlayıcınızı arayıp bilgi alabilirsiniz.

Telefona Bulaşan Virüs Nasıl Temizlenir?

Kullandığımız modemlere bulaşan virüsler olduğu gibi telefonumuza da bulaşan virüsler de vardır. Bu virüsler kendini pek fazla belli etmeyebilir. Telefonumuzun şarjının hızlı tükenmesine, Şebekemizin daha az çekmesine ve ram kullanımının yükselmesine neden olur. Aynı zamanda telefonda kasmalara uygulama geçişlerinde yavaşlamalara neden olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda telefonunuzda Virüs temizliği yapmanız gerekiyor. Bazı tehlikeli virüsler Hard Reset işlemi ve Fabrika ayarlarına geri dönme işlemlerinde silinmeye biliyor. Aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

Çözümler

1-) ilk önce yapacağımız işlemlerin başında telefondaki zararlı uygulamaları kaldırmak. Bazı zararlı uygulamalar, uygulama kaldır bölümünden kaldırılamaz ve telefona zarar vermeye devam eder. Böyle uygulamaları kaldırmak için telefonu güvenli moda almamız gerekiyor. Telefonu Güvenli Mod ile başlattığımızda kaldırılamayan bazı uygulamaları telefondan tamamen kaldırabiliriz. Daha önce hazırladığımız ‘Telefonda Güvenli Mod Nasıl Açılır‘ makalemiz’den yararlanabilirsiniz.

2-) ilk akla gelen çözümler; Telefona Antivirüs programları kurmak. Bu programların hiç bir faydası olmadığını düşünebilirsiniz ama ilk etap’da bazı virüsleri bulup temizleyeceklerdir. Daha önce sizlere paylaştığımız ‘Android İçin En İyi 10 Antivirüs Uygulaması‘ yazımızdan bir program indirip tarama yapınız.

3-) Antivirüs programları bazı tehlikeli virüsleri bulamayabiliyor. Böyle durumlarda yapacağınız işlemlerin başında Hard Reset (fabrika ayarları geri dönme) yapmak. Hard reset işlemi bazı tehlikeli virüsler için kesin çözüm olabiliyor. Tüm verilerinizin silineceği gibi telefonunuzun sıfırlanacağını unutmayın. Telefonu sıfırlamak için ‘Hard Reset‘ Nasıl Atılır makalemiz’den yararlanabilirsiniz.

Önemli: Yukarıda işlemleri yaptınız fakat telefondaki virüs’den kurtulamadınız. Bazı tehlikeli virüsler telefonun yazılımına zarar verdiği için her türlü temizleme işlemlerinde karşınıza çıkabilir ve silinmeye bilir. Böyle durumlarda telefonunuzun orijinal yazılı zarar gördüğü gibi güvenliğiniz de tehlikede olabilir. Telefonunuza yeniden yazılım yüklemesi ve güncellemesi gerektiğinden en yakın servis’den destek almanızı öneriyoruz.