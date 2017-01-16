Telefondaki Fotoğrafları Nasıl Yedeklerim

Akıllı telefonumuzdaki fotoğrafların başına ileride bir şey gelmemesi için mutlaka yedekleme yapmamız lazım. Yedekleme işlemini her gün manuel bir şekilde değilde otomatik olarak yedeklemek bize zaman kazandıracaktır. Şimdi sizlere fotoğraf yedekleme hakkında bir kaç ipucu vereceğiz. Hızlı ve pratik bir yöntem ile telefonlardaki fotoğraflarımızı Google hesabımız ile Google sunucularına düzenli bir şekilde otomatik olarak yedekleyeceğiz.

Fotoğrafları Yedekleme

Android akıllı telefonlarında yüklü olarak gelen fotoğraflar uygulaması sayesinde fotoğraflarımızı Google sunucularına otomatik olarak yedekleyeceğiz. Yedeklediğimiz fotoğraflar bizim iznimiz olmadan İnternette hiç bir yerde görünmediğini belirtmek isterim. Yapacağımız bir kaç ayar sayesinde mobil verimizden kullanmadan şarjımıza etki etmeden Wifi üzerinden otomatik olarak fotoğraflarımız yedeklenecek.

Google Fotoğraflar uygulaması telefonunuzda yüklü değilse buraya

Fotoğraflar uygulamasını indirdikten sonra ok işareti ile belirttiğimiz menüye tıklayınız.

Açılan menüden aşağıdaki ekranda gördüğünüz gibi Ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra Yedekleyin ve Senkronize Edin menüsüne giriş yapalım.

Google Fotoğraflar Uygulaması Yedekleme Ayarları

Yedekleme ve Senkronize menüsüne giriş yaptık’dan sonra aşağıdaki ayarları sırası ile gerçekleştiriniz.

Yedekleme ve Senkronize et: Aktif hale getiriyoruz.

Aktif hale getiriyoruz. Yedekleme hesabı: Yedeklenecek Google hesabımızı seçiyoruz.

Yedeklenecek Google hesabımızı seçiyoruz. Cihaz Klasörlerini Yedekle: Telefonda klasör halinde bulunan fotoğrafları, klasör halinde yedeklemek istiyorsanız bu bölüme girip, yedeklemek istediğiniz klasörleri seçiniz.

Telefonda klasör halinde bulunan fotoğrafları, klasör halinde yedeklemek istiyorsanız bu bölüme girip, yedeklemek istediğiniz klasörleri seçiniz. Yükleme boyutu: Yedeklenecek fotoğrafların yüksek çözünürlükte yüklenmesini istiyorsanız bu bölümden seçim yapınız.

Yedeklenecek fotoğrafların yüksek çözünürlükte yüklenmesini istiyorsanız bu bölümden seçim yapınız. Hücresel Veri Yedekleme: Bu bölümden mobil veri ile yedekleme yapmak istiyorsanız seçim yapabilirsiniz. Unutmayın, hücresel veri yedekleme işlemini açarsanız, telefonunuz wifi yerine mobil İnternet ile yedekleme yapacaktır. Bu yöntemi tavsiye etmiyoruz.

Bu bölümden mobil veri ile yedekleme yapmak istiyorsanız seçim yapabilirsiniz. Unutmayın, hücresel veri yedekleme işlemini açarsanız, telefonunuz wifi yerine mobil İnternet ile yedekleme yapacaktır. Bu yöntemi tavsiye etmiyoruz. Yedekleme Zamanı: Telefondaki fotoğraflarınızın ne zaman yedekleneceğini bu bölümden seçebilirsiniz. Yalnızca şarj edilirken bölümünü açarsanız, telefonunuzu şarja bağladığınızda ve wifi ağına bağlı olduğunda yeni fotoğraflar çektiyseniz o gün, anında yedekleme işlemi yapacaktır.

Bundan sonra yapacağınız başka işlem kalmıyor. Ayarlardan daha önce çektiğiniz fotoğrafları toplu bir şekilde yükleyebilirsiniz. İsterseniz Ayarlar menüsünden yedeklenen fotoğrafların telefondan kaldırıp, telefon hafızasında yer açabilirsiniz. Bunun için Google Fotoğraflar uygulamasının Ayarlar menüsünde bulunan Cihaz depolama alanında yer aç menüsüne bir kere tıklamanız yeterli.

Google Fotoğraflar uygulaması Ayarlar menüsünden ayarları kişileştirebilirsiniz.