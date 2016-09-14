LG akıllı telefonlarda güncellemeler yapmak için bazı gerekli programlar vardır. LG G2 ve G3 gibi eski modeller için LG PC Suite; LG G4 ve G5 gibi yeni modeller için ise LG Bridge uygulaması kullanılabilmektedir. “Telefonum Firmware Update Ekranında Kaldı” Çözümü nedir?

FİRMWARE UPDATE İÇİN 3 ÇÖZÜM

Yazılım güncellemesi geldiğinde bilgisayarımızdan yardım alarak güncellemeleri bu programlarla yaparız. Güncellemenin sonlarına doğru yazılımın yüklenebilmesi için LG akıllı telefonumuz “firmware update” ekranına girer ve burada güncelleme devam edip başarıyla yüklenir. Bazı hatalarda güncelleme durur ve telefon “firmware update” ekranında kalır. Bu ekrandan çıkarmak için üç çözümümüz bulunmaktadır:

Yükseltme Hatalarını Kurtarma

LG Flash Tool

Telefonu Yeniden Başlatma

1-YÜKSELTME HATALARINI KURTARMA

LG akıllı telefonumuz için yardım almamız gereken programla güncelleme yaparken uygulama hata verebilir, internet bağlantısı kopabilir ve bu durumlardan dolayı güncelleme yarıda kesilebilir. Yarıda kesilen güncelleme sonucunda telefonumuzun yazılımı yüklenemez ve bu yüzden telefon “firmware update” ekranında kalır.

LG Mobile Support Tool

Bu sorunun çözümü için ilk olarak LG Mobile Support Tool programını indirin.

İndirdiğiniz programı bilgisayarınızda kurun ve çalıştırın.

Telefonu, “firmware update” ekranı açık bir şekilde bilgisayara USB kablo yardımıyla bağlayın.

LG Mobile Support Tool programının sağ üst köşesinde bulunan Ek Özellikler sekmesine basıp Yükseltme Hatalarını Kurtarma seçeneğine tıklayın.

Bu adımları uygulayarak telefonunuza yazılım yüklenir ve telefonunuz başarıyla açılır.

2-LG FLASH TOOL

Firmware Update ekranında kalan telefonunuz için diğer çözüm LG Flash Tool ile “kdz” flashlamaktır. LG akıllı telefonlarında kdz flashlamak için kullanılan “firmware update” ekranı kdz flashlamanız için en kolay yöntemlerden birisidir. Aşağıdaki makalemizden yararlanarak “firmware update” ekranından kurtulabilirsiniz.

3-TELEFONU YENİDEN BAŞLATMA

LG akıllı telefonunuzu bilgisayar, laptop veya şarj aleti gibi bağlayabileceğiniz aletlere bağlarken kendiniz bilmeden telefonu “firmware update” ekranına alabilirsiniz. Bu durum, siz kapalı olan telefonunuzu herhangi bir alete bağlarken “ses açma” tuşuna basılı tutarak bağladığınız için olur.

Bu ekrandan kurtulmak için telefonun güç düğmesine yaklaşık 1-2 dk basınız. Bu işlem sonrası telefonunuz başarıyla açılacaktır.