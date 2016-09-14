LG akıllı telefonlarda güncellemeler yapmak için bazı gerekli programlar vardır. LG G2 ve G3 gibi eski modeller için LG PC Suite; LG G4 ve G5 gibi yeni modeller için ise LG Bridge uygulaması kullanılabilmektedir. “Telefonum Firmware Update Ekranında Kaldı” Çözümü nedir?

FİRMWARE UPDATE İÇİN 3 ÇÖZÜM

Yazılım güncellemesi geldiğinde bilgisayarımızdan yardım alarak güncellemeleri bu programlarla yaparız. Güncellemenin sonlarına doğru yazılımın yüklenebilmesi için LG akıllı telefonumuz “firmware update” ekranına girer ve burada güncelleme devam edip başarıyla yüklenir. Bazı hatalarda güncelleme durur ve telefon “firmware update” ekranında kalır. Bu ekrandan çıkarmak için üç çözümümüz bulunmaktadır:

  • Yükseltme Hatalarını Kurtarma
  • LG Flash Tool
  • Telefonu Yeniden Başlatma

1-YÜKSELTME HATALARINI KURTARMA

LG akıllı telefonumuz için yardım almamız gereken programla güncelleme yaparken uygulama hata verebilir, internet bağlantısı kopabilir ve bu durumlardan dolayı güncelleme yarıda kesilebilir. Yarıda kesilen güncelleme sonucunda telefonumuzun yazılımı yüklenemez ve bu yüzden telefon “firmware update” ekranında kalır.

LG Mobile Support Tool

  • Bu sorunun çözümü için ilk olarak LG Mobile Support Tool programını indirin.
  • İndirdiğiniz programı bilgisayarınızda kurun ve çalıştırın.
  • Telefonu, “firmware update” ekranı açık bir şekilde bilgisayara USB kablo yardımıyla bağlayın.
  • LG Mobile Support Tool programının sağ üst köşesinde bulunan Ek Özellikler sekmesine basıp Yükseltme Hatalarını Kurtarma seçeneğine tıklayın.

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Bu adımları uygulayarak telefonunuza yazılım yüklenir ve telefonunuz başarıyla açılır.

2-LG FLASH TOOL

Firmware Update ekranında kalan telefonunuz için diğer çözüm LG Flash Tool ile “kdz” flashlamaktır. LG akıllı telefonlarında kdz flashlamak için kullanılan “firmware update” ekranı kdz flashlamanız için en kolay yöntemlerden birisidir. Aşağıdaki makalemizden yararlanarak “firmware update” ekranından kurtulabilirsiniz.

https://www.lgdestek.net/lg-akilli-telefonlara-flashtool-uzerinden-yazilim-yuklemek-22.html

3-TELEFONU YENİDEN BAŞLATMA

LG akıllı telefonunuzu bilgisayar, laptop veya şarj aleti gibi bağlayabileceğiniz aletlere bağlarken kendiniz bilmeden telefonu “firmware update” ekranına alabilirsiniz. Bu durum, siz kapalı olan telefonunuzu herhangi bir alete bağlarken “ses açma” tuşuna basılı tutarak bağladığınız için olur.

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Bu ekrandan kurtulmak için telefonun güç düğmesine yaklaşık 1-2 dk basınız. Bu işlem sonrası telefonunuz başarıyla açılacaktır.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • tunahan Toplama
  • Doğan Kuştekin

    Admin telefon lg upta hata verdi iptal ettim neyse tekrar denedim yine hata verdi teli açim dedi firmware ekranında kaldı açamıyorum kdz mi sorun vardı acaba ilk başta başka kdz denesem çözüm olabilir mi??
    ?

    • Güç tuşuna 2 dk basılı tutun, telefon açılır. Açılmazsa telefonu olduğu şekilde bağlayın ve kdz flashlayın.

      • Doğan Kuştekin

        lg bridge ile hallettim çok şükür ama şarj sorunu yaşadığım için lolipopa geçmek istiyorum tekrar yapmak istiyorum da tekrar sorun yaşamak istemiyorum bide şarj için lolipop fark edermi ederse ne kadar eder çünkü teli ilk aldığımda tel 6.0 ile geldi bana

      • Emre Kahraman

        Nasıl düzelttiğini anlatabilirmisin bende aynı sorunda takıldım

  • Mert Zorlu

    LG pc suit uzerinzden guncellemek istedim telefonumu g3 bu arada suan firmware update ekraninda kaldi ve hicbirsekilde sorunu gideremiyorum flash tool uzerinden denedim hata veriyor ne yapmaliyim acil yardimci olurmusunuz

  • eylül

    benim telefon lg 3 aynı hatayı verdi açıp kapatılmıyor daha yeni oğrendiğim içinde flash tool u yükleyemmdedim

    • Mert Zorlu

      aynı durumu şuan ben yaşıyorum 1 ay önce yorum atmışsınız şuan nasıl çözdünüz bu durumu benimde g3 te şuan o ekran var flash tool ile yapmama rağmen sorunu gideremedim lg pc suittende gideremedim garanti kapsamında mıdır acaba cihaz ?yardımcı olursanız sevinirim

  • UFUK

    hiç biri işe yaramadı 🙁

    • senin telefon root error hatası veriyor sanırım. usb hata ayıklama modun kapalıyken eğer flash yarıda kesilince %99 anakartın ölür. bidaha da download moduna alamazsın cihazı. tel açılır lg logosu gelir tekrar resetler. download moduna da geçmez sürekli resetler kendini. başıma geldi. garantisi varsa gönder yenisini veriyorlar. yoksa anakartını değiştireceksin işi bilen herhangi bir teknik servisten başka çaren yok.