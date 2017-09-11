Teknoloji geliştikçe akıllı telefonlar da gelişiyor ve karşımıza çıkan olumsuzluklar tek tek yeni teknolojilerle birlikte çözülüyor. Her geçen gün darbelere dayanıklı hale getirilen akıllı telefonlarda sıvı temaslarında da yenilikler sağlanmaya devam ediyor. Akıllı telefonumuz için önemli olan özelliklerin yanı sıra ona gelebilecek zararlardan korunup korunmadığını da kontrol ediyoruz. Birçok firma, teknolojinin sağlamış olduğu yenilikleri kullanarak akıllı telefonları dış etkenlere karşı sağlamlaştırıyor. Bunların en başında sıvı temasları geliyor. Güçlü firmalar, ürettikleri amiral gemisi modellerine IP68 sertifikası ekleyerek akıllı telefonlarını suya dayanıklı hale getiriyor. Bu dayanıklılığın bozulabileceği şartları da olan telefonlarda oluşabilecek sıvı temasları sonrası neler yapılacağını anlattık. “Telefonum suya düştü.” derdini çözebilecek tüm adımları sırasıyla açıkladık.

Suya Düşen Telefona ilk Müdahale Nasıl Olmalı?

1-Kurulama

Akıllı telefon suya düştüğünde hemen çıkartıp kurulama yapılması gerekir. Akıllı telefonun sudan ne kadar hızlı bir şekilde çıkarılmasına bağlı olarak kurulama işlemi o kadar hızlı yapılmalıdır. Mümkün olduğunca ulaşabildiğiniz en küçük yerlere kadar kurulama işlemini yapmalısınız. Bu işlem, akıllı telefonunuzdaki anakartın yaşama ihtimalini arttırabilir. Bu işlem bittikten sonra aşağıdaki işlemlere hızlıca devam etmelisiniz.

2-Batarya

Akıllı telefonlarda bulunan en önemli parçaların başında batarya gelmektedir. Bir akıllı telefon kullanıcısı, telefon satın almak istediğinde nasıl özelliklerine bakıyorsa telefonu aldığı vakitten itibaren bataryaya o derece önem vermelidir. Akıllı telefonunu suya düşüren bir kişinin yapması gereken en hızlı işlem, bataryanın telefonla olan gücünü kesmesi olacaktır. Herhangi bir sıvı teması olsa bile bataryanın telefonla olan bağlantısı kesilmelidir. Bu bağlantı bataryada yapıldığı gibi diğer yapılabilen parçalar için de geçerlilik kılmaktadır. Ne kadar çok ayrılabilen parçanın bağlantısı kesilirse akıllı telefonun çalışma ihtimali o kadar artacaktır.

3-Pirinç

Telefonumuz suya düştüğünde kurulama yaptıktan sonra ilk batarya olmak üzere tüm parçaları çıkardık. Sıradaki işlem, bu parçalarla birlikte akıllı telefonun kendisini pirincin içine yatırmaktır. Bu işlemlerde pirincin görevini soracak olanlar için ise pirinç, nemi çekme konusunda oldukça iyidir. Akıllı telefon üzerindeki bulunan nemi ne kadar çok çekebilirse telefon için o kadar faydalı olur. Bu işlemi en az 24 saat yapmalısınız. İşlem sonrası telefona güç verdiğinizde açılıyorsa nem çekilmiştir lakin bu durumu teknik serviste sonlandırmalısınız. Akıllı telefon açılsa bile telefonu teknik servise götürmelisiniz. Zira bu nem anakart üzerinde durduğu sürece oksitlenme yapar ve anakartın çalışmasını durdurur.

NOT = Akıllı telefonunu suya düşüren kullanıcılar, bu durumları yaptıktan sonra olumlu bir sonuç alamzsa teknik servis aracılığıyla anakartını değiştirmek zorundadır. Bu talihsiz kaza, tüm firmaların teknik servisleri tarafından kullanıcı hatası olarak kabul edildiği için ücret ile onarım yapılabilir.