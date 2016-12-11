LG Teknik Servis İLETİŞİM

Akıllı telefonumuzun en büyük ihtiyaçlarından biriside İnternet, mobil İnternet dışında genel olarak WiFi ile İnternet’e bağlanıyoruz. Evimizde, iş yerimizde veya okulda Wifi bağlantısı ile İnternet’e bağlanıyoruz. Bazı durumlarda telefonumuz Wifi ile İnternet’e bağlanamıyor ve İnternet erişimi sağlayamıyoruz. Wifi bağlantısı sorunu yaşayan kullanıcılar için bu sorunu nasıl çözeceklerini anlatmaya çalıştık. Uygulayacağınız işlemleri sırası ile yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Wifi bağlantı sorununda en sık karşılaşılan hatalardan bir tanesi sürekli olarak Wifi ağına bağlanıyor olarak göstermesi ve sonuç olarak bağlantı sağlayamaması. Telefonun “ip adresi alınıyor” döngüsüne kalması ve İnternet ağına bağlanamaması. Wifi bağlantı sorunu telefondan mı kaynaklanıyor yoksa modem’den mi kaynaklanıyor ilk önce bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Modemi açıp kapadıktan sonra veya farklı bir mobil cihazın modeme sorunsuz bağlandığını tespit ettiyseniz sorunun kendi telefonunuzda olduğunu anlayabiliriz. Telefonunuzdaki Wifi Bağlanmama sorununu aşağıdaki işlemleri sırası ile yaparak çözebilirsiniz.

Wifi İnternet Bağlantı Sorunu Çözümü

LG akıllı telefonumuzda ilk önce Ayarlar/ Genel/ Uygulamalar menüsüne tıklıyoruz.

Uygulamalar menüsüne giriş yaptık’dan sonra, sağ üst köşede bulunan 3 noktalı menüye tıklıyoruz. Açılan menüden aşağıda ki görselde göreceğiniz gibi ”Sistemi Göster” seçeneğin seçiyoruz.

Android sistem uygulamalarının olduğu menüyü açtık’dan sonra, en aşağıda bulunan Wi-Fi uygulamasına tıklıyoruz.

Wifi uygulama bilgisine giriş yaptık’dan sonra, ”Depolama’‘ menünüse tıklıyoruz. Açılan ekranda ”Verileri Temizle” ve ”Ön Belleği sil” seçeneklerini uyguluyoruz. Telefonumuzda kayıtlı Wifi adresleri silinecek ve telefonun belleğinde biriken Wifi hatları da bu şekilde temizlenmiş olacak.

Bu işlemleri yaptık’dan sonra yazılımsal oluşan hataları temizlemiş oluyoruz. Bu işlemler Wifi’ye hiç bağlanamayan telefonlar için uygulanan bir işlemdir. Bu işlemleri sırası ile yaptınız fakat sorun hala devam ediyor ve Wifi’ya bağlanamıyorsanız, en son çare telefona Hard Reset işlemi yapmak kalıyor. Buradan Hard Reset hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Telefonun Wifi Bağlantısı var Fakat İnternet’e Bağlanmıyor

Wifi bağlanan fakat internet bağlantısı sorunu yaşayan telefonlar için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

Telefonumuzdan Ayarlar/ Wi-Fi menüsüne giriş yapınız.

Wifi menüsüne giriş yaptık’dan sonra, sağ üst köşede bulunan 3 noktalı menüye tıklıyoruz. Açılan menüden aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi ”Gelişmiş Wi-Fi” seçeneğini seçiyoruz.

Gelişmiş Wifi ayarlarınız aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi ayarlı olduğuna emin olunuz. ”Uyku Modunda Wi-Fi’yi Açık Tut” seçeneği ”Evet” olarak seçili olması gerekiyor.

Yukarıda işlemleri yaptık’dan sonra ayarlarımızı etmeye devam ediyoruz. Wifi İnternet bağlantısı olmasına rağmen internet erişimi sağlanmadığı zaman Telefon ile modemin İnterenet bağlantısında İp numarasını seçemeyebiliyor. LG akıllı telefonların varsayalan ayarları dinamik İp adresine sahiptirler. İp adresi her bağlandığınızda farklı olabiliyor. Problemleri çözmek için kendiniz bir IP numarası belirleyebiliyorsunuz ve böylece statik bir IP kullanarak modeminize bağlanabiliyorsunuz. Modeminizin desteklediği IP aralığını modem ayarlarınızdan görüntüleye bilmeniz mümkün. LG akıllı telefonlarda İp adresini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon ayarlarından Ayarlar/ Wi-Fi menüsüne giriş yapıyoruz. Şuan Wifi bağlantısı sağladığımız ve İnternet erişimi yapamadığımız Wifi ağının üzerine basılı tutuyoruz. Açılan menüden ”Şebekeyi Düzenle” seçeneğini seçiyoruz.

Aşağıdaki görselden ”Şebekeyi Düzenle” Seçeneğini seçiniz.

Şebekeyi düzenle seçeneğini açtığımız zaman, karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekranda kırmızı ile işaretli bölüm ”Gelişmiş Seçenekleri Göster” seçeneğini işaretliyoruz.

Yukarıdaki seçeneği seçtiğimizde aynı ekranda aşağıda doğru seçenekler açılacaktır.

Gelişmiş seçeneklerden ”İp Ayarları” menüsüne tıklıyoruz ve ”Statik” seçeneğini seçiyoruz. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman aynı menüde aşağıda Statik İp adresleri gireceğimiz menü açılacaktır. Buraya istediğimiz bir İp adresi girerek İnternet bağlantımız için gerekli olan İp adresini sabit hale getiriyoruz.

Statik İp ayarlarını düzenledik’den sonra isterseniz DNS adreslerini de düzenleyebilirsiniz. Bağlantı sorunu devam ederse DNS Adreslerinizi de değiştirmeyi unutmayın.

Yukarıda işlemlerin sorunu Hala Wifi İnterenet bağlantısı veya Telefonunuzun Wifi’si açılmıyor ise, Telefonunuzda donanımsal bir sorun oluştuğunu düşünebiliriz. Telefonunuzu en yakın LG Teknik servisine göndermenizi öneriyoruz.