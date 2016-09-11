Son zamanlarda akıllı telefonlarda sıklıkla görülen anakart arızası nedir? Telefonun Anakartı neden bozulur?

Anakart, telefonumuzda ki tüm donanımları, üzerinde bulunan bağlantı portları ile bağlı bulunduğu, cep telefonlarının ve bilgisayarların ana parçasıdır. Akıllı telefonlarda sıklıkla yaşanmaya başlayan bu sorunu baştan aşağı incelemeye çalışacağız. Telefonumuzun anakartı nasıl yanar ve anakartın yandığını nasıl anlarız?

Akıllı Telefonlarda Ana kart Sorunu Nedir?

Telefonumuzda ki işlemci, ram, kamera ve hafızası anakartın üzerinde bulunan portlar ile ana karta bağlıdır ve bu donanımlar anakart sayesinde çalışmakta ve diğer donanımlar ile birlikte ortak işlemler yapmaktadır. Ana kartımız arızalandığında telefonumuz açılmayacak ve hiç bir işlem yapmayacaktır. Son dönemlerde LG G4 modelinde karşılaştığımız bu sorun aynı zamanda Bootloop dediğimiz lg logosunda takılıp kalma sorunudur.

Telefonun Anakartı Neden Yanar?

Telefonumuzun ana artının yanmasının bazı sebepleri vardır.

Sıvı teması; Sıvı alması durumunda, telefonumuz açılmayacak ve ana kart gibi diğer donanımlarda arıza görecektir. Telefonunuzu ter ve sıvı temasından korumamız gerekmektedir. Sıvı temasına maruz kalan telefonların ilk önce bataryasını çıkarmalıyız. Daha sonra telefonu temizlemeli ve kurutma işlemleri yapmamız gerekmektedir. 12-24 saat telefonu hiç bir şekilde açmadan kurumasını beklemeliyiz.

Darbe ve düşürme: Yüksek bir yerden zemine düşmesi sonucu anakart arızası oluşabilir. Telefon ile konuşma esnasında kulak ve bel yüksekliğinde sert bir zemine düşmesi sonucu anakartımız da bulunan kılcal elektronik akım yolları zarar göreceğinden, bu sorun meydana gelebilir. Genellikle ilk başlarda telefon çalışmaya devam etse de, zamanla zarar gören parçalar, titreşimler ve ufak darbeler sonucu anakartı bozabiliyor.

Yazılım çökmesi: Tüm telefonlarda mevcut bir yazılım yüklüdür. LG akıllı telefonlar Android işletim sistem ile çalışmaktadır. Bu yazılımlar, işletim sistemleri sürekli güncellenmektedir. Anakart arızası yaşanan LG G4’ler genellikle Android 6.0 işletim sistemini kullanılmaktadır. Servis de anakart arıza ile tamir görmüş bazı telefonlar için servis, Android 6.0 yazılımının tekrar yüklenmemesini tavsiye ediyor. Ayrıca telefonunuza yükleyeceğiniz harici yazılımlar ile telefonunuzun anakartına hasar verebilirsiniz. Güvenmediğiniz yazılımları rom’ları telefonunuza yüklemeyiniz.

Yüksek Voltaj: Yüksek akıma, yüksek voltaja maruz kalmış telefonların anakartları hasar görmektedir. Genellikle şarj aletlerinin bozulması sonucu telefonlar yüksek akıma maruz kalmaktadır. Şarj aletinizin bozuk olduğunu anlamak için bir kaç seçenek bulunuyor. Telefonunuz zamanla yavaş şarj olmaya başlar. Genellikle LG akıllı telefonlar yavaş şarj uyarısı vermektedir. Böyle durumlarda şarj aletini değiştirmenizi öneririz. Uyarı vermeyen telefonlar, uzun süre şarj aletine bağlı kalmasına rağmen eski performansı vermiyorsa, şarj aletimizi değiştirmemiz gerekmektedir.

Anakartın Yandığını Nasıl Anlarız?

Bunu anlamak için en kesin çözüm, uzman birinden yardım almak olacaktır. Genellikle açılmayan, logoda takılı kalan telefonlarda Anakart arızası olabiliyor. Fakat bu sadece Anakart arızasında logoda takılı kalmayabiliyor. Telefonda ki yazılım çöktüğünde veya yanlış bir yazılım yüklediğinizde telefonunuz logoda takılı kalabiliyor. Bunu anlamak için uzman bir telefoncu ve teknisyenden yardım almanızı öneririz.

Telefonun Anakartı Yanarsa Ne olur?

Telefonun anakartı yandığında telefonunuz hiç açılmayacaktır. Telefonunuzun şarjı olmasına rağmen hiç tepki vermeyebiliyor. Bazı durumlarda telefonunuz açılıyor ve daha sonra tekrar kapanıyor. Açılıp kapanan telefonların hepside bu sorun var diyemeyiz tabi ki.Telefonunuz logo ekranında kalır, kapatıp açmaya çalışsanız da bir adım ileri gitmez. Tüm sistem artık bozulmuştur, ana kart arızalı olduğu için artık diğer donanımlar görevini yapamamaktadır.

Anakartım Yandı Ne Yapmalıyım?

Daha öncede belirttiğimiz gibi böyle durumlarda LG teknik servisleri ile irtibata geçmemiz gerekmekte. Garanti kapsamında bir arıza oluşmuşsa servis telefonunuz garanti dahilinde tamir edecektir. Genellikle yeni bir anakart ile değişim veya yeni bir cihaz değişimi yapılmaktadır.