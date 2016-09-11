Son zamanlarda akıllı telefonlarda sıklıkla görülen anakart arızası nedir? Telefonun Anakartı neden bozulur?
Anakart, telefonumuzda ki tüm donanımları, üzerinde bulunan bağlantı portları ile bağlı bulunduğu, cep telefonlarının ve bilgisayarların ana parçasıdır. Akıllı telefonlarda sıklıkla yaşanmaya başlayan bu sorunu baştan aşağı incelemeye çalışacağız. Telefonumuzun anakartı nasıl yanar ve anakartın yandığını nasıl anlarız?
Akıllı Telefonlarda Ana kart Sorunu Nedir?
Telefonumuzda ki işlemci, ram, kamera ve hafızası anakartın üzerinde bulunan portlar ile ana karta bağlıdır ve bu donanımlar anakart sayesinde çalışmakta ve diğer donanımlar ile birlikte ortak işlemler yapmaktadır. Ana kartımız arızalandığında telefonumuz açılmayacak ve hiç bir işlem yapmayacaktır. Son dönemlerde LG G4 modelinde karşılaştığımız bu sorun aynı zamanda Bootloop dediğimiz lg logosunda takılıp kalma sorunudur.
Telefonun Anakartı Neden Yanar?
Telefonumuzun ana artının yanmasının bazı sebepleri vardır.
Sıvı teması; Sıvı alması durumunda, telefonumuz açılmayacak ve ana kart gibi diğer donanımlarda arıza görecektir. Telefonunuzu ter ve sıvı temasından korumamız gerekmektedir. Sıvı temasına maruz kalan telefonların ilk önce bataryasını çıkarmalıyız. Daha sonra telefonu temizlemeli ve kurutma işlemleri yapmamız gerekmektedir. 12-24 saat telefonu hiç bir şekilde açmadan kurumasını beklemeliyiz.
Darbe ve düşürme: Yüksek bir yerden zemine düşmesi sonucu anakart arızası oluşabilir. Telefon ile konuşma esnasında kulak ve bel yüksekliğinde sert bir zemine düşmesi sonucu anakartımız da bulunan kılcal elektronik akım yolları zarar göreceğinden, bu sorun meydana gelebilir. Genellikle ilk başlarda telefon çalışmaya devam etse de, zamanla zarar gören parçalar, titreşimler ve ufak darbeler sonucu anakartı bozabiliyor.
Yazılım çökmesi: Tüm telefonlarda mevcut bir yazılım yüklüdür. LG akıllı telefonlar Android işletim sistem ile çalışmaktadır. Bu yazılımlar, işletim sistemleri sürekli güncellenmektedir. Anakart arızası yaşanan LG G4’ler genellikle Android 6.0 işletim sistemini kullanılmaktadır. Servis de anakart arıza ile tamir görmüş bazı telefonlar için servis, Android 6.0 yazılımının tekrar yüklenmemesini tavsiye ediyor. Ayrıca telefonunuza yükleyeceğiniz harici yazılımlar ile telefonunuzun anakartına hasar verebilirsiniz. Güvenmediğiniz yazılımları rom’ları telefonunuza yüklemeyiniz.
Yüksek Voltaj: Yüksek akıma, yüksek voltaja maruz kalmış telefonların anakartları hasar görmektedir. Genellikle şarj aletlerinin bozulması sonucu telefonlar yüksek akıma maruz kalmaktadır. Şarj aletinizin bozuk olduğunu anlamak için bir kaç seçenek bulunuyor. Telefonunuz zamanla yavaş şarj olmaya başlar. Genellikle LG akıllı telefonlar yavaş şarj uyarısı vermektedir. Böyle durumlarda şarj aletini değiştirmenizi öneririz. Uyarı vermeyen telefonlar, uzun süre şarj aletine bağlı kalmasına rağmen eski performansı vermiyorsa, şarj aletimizi değiştirmemiz gerekmektedir.
Anakartın Yandığını Nasıl Anlarız?
Bunu anlamak için en kesin çözüm, uzman birinden yardım almak olacaktır. Genellikle açılmayan, logoda takılı kalan telefonlarda Anakart arızası olabiliyor. Fakat bu sadece Anakart arızasında logoda takılı kalmayabiliyor. Telefonda ki yazılım çöktüğünde veya yanlış bir yazılım yüklediğinizde telefonunuz logoda takılı kalabiliyor. Bunu anlamak için uzman bir telefoncu ve teknisyenden yardım almanızı öneririz.
Telefonun Anakartı Yanarsa Ne olur?
Telefonun anakartı yandığında telefonunuz hiç açılmayacaktır. Telefonunuzun şarjı olmasına rağmen hiç tepki vermeyebiliyor. Bazı durumlarda telefonunuz açılıyor ve daha sonra tekrar kapanıyor. Açılıp kapanan telefonların hepside bu sorun var diyemeyiz tabi ki.Telefonunuz logo ekranında kalır, kapatıp açmaya çalışsanız da bir adım ileri gitmez. Tüm sistem artık bozulmuştur, ana kart arızalı olduğu için artık diğer donanımlar görevini yapamamaktadır.
Anakartım Yandı Ne Yapmalıyım?
Daha öncede belirttiğimiz gibi böyle durumlarda LG teknik servisleri ile irtibata geçmemiz gerekmekte. Garanti kapsamında bir arıza oluşmuşsa servis telefonunuz garanti dahilinde tamir edecektir. Genellikle yeni bir anakart ile değişim veya yeni bir cihaz değişimi yapılmaktadır.
LG STAYLUST 2 var telefonumla oynarken birden kasmaya başladı kapatıp açtıktan sonra ise ekranda küçük küçük kareler ve renkli şeritler vardı EKRAN KART MI YOKSA ANAKART MI YANDI ?
Grafik kartında hata olabilir, servise götürünüz.
Merhaba, Lg G2 model telefon wifi açiliyor hatasi veriyor. Wifi sürekli yanip sönüyor açilmiyor. Bir ihtimal düzelir diye sifirladim ama fayda etmedi. Arastirdigimda sorunun anakarttan kaynaklanabilecegini yaziyorlar. Sorunun nedenini biliyor musunuz? Anakart, wifi entegresi veya yazilim hatasi gibi bir sebebe mi bagli?
Sorun wi-fi entegresi ile alakalı olmaktadır lakin bu çözülse bile ilerleyen dönemlerde tekrar ediyor ve yeniden onarım gerekiyor. Bunun için kesin çözüm olarak anakart değişimi yapılmaktadır.
https://www.lgdestek.net/telefonum-wifi-internet-baglanti-sorunu-cozumu-30280/
Peki benim de LG4 um var anakarti yandı ve içinde whatsappim ve diğer uygulamalar var onlar gitmismidir
Depolama çipi anakart üzerinde olduğu için tüm veriler maalesef kayboldu.
WHATSAPP TAKİLER GİTMEZ ÇÜNKÜ ONLAR CEP NUMARANA BAĞLI
lg 3 telefonum 2 yıldır elimde iyi çalışıyordu aniden hiç bir nedeni yokken kapandı. Tamire götürdüm anakart arızası dediler çöpe at dediler.Ne yapabilirim? Yazık degil mi bir çok para veridim.
Merhaba.
https://lgdestek.net/servis adresinden teknik ekibimiz ile iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.
Telefonum Avea Intouch 4 ve tamirci anakart yanmış dedi garantiye dahilinde bir hata değilse ne kadar ücret öderim? Tahmini bir şey söyleyebilecek var mı?
LG STAYLUS 2 kullanıyorum. Bugün farkettim ekranımın ortasında ufak beyaz bir kare var. 2 ay önce kendi kendine bir yerlere giriyordu telefonu durduramıyordum. Tam geçti derken o ufak kare ve kendi kendine bir yerlere girmesi bugun başladı. Dün 7.0 android sistemini yükledim. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi ? Anakartım mı yandı yoksa ?
benim lg g3 telefonum normal calısırken birden kendini kapattı ve acılmadı mecidiyeköy servisine gittim anakart değişimi olması gerekiyor dedi garantisi olmadıgı için direk 600 tl para istediler anakartın bozulması nasıl kullanıcı hatası olabilir onu anlamadım lg neden ürününün arkasında değil benim ne o parayı verecek durumum var nede yeni telefon alabilecek yazıklar olsun lg sana haram olsun kazandığın paralar
Musteri hizmetleri soyledim zaman teknik servisle irtibat geciniz diyor…
Merhaba lg g3 telefonumu açılmama ve logoda kalma sorunundan haziran sonu perpaya verdim ana kartı değiştirierek bana teslim edildi aldıgımda ekranı oturtulmamış ve ekran sararma sorunu var ışık sızıyordu bide gece baktıgımda net görebiliyordum ertesi gün geri verdim ön panelini değiştirmişler ve yazılım yüklemişler aynı sorun devam ediyordu ve geç şarj oluyordu şarj aletini bahane ettiler daha önce de lg g3 stylusla ettim hızlı doluyordu her neyse şarj aletini aldık servisten yine ısınıyo şarjda hemen şarjdan çıkarıp ertesi gün servise götürdük bu seferde servise almadı yok sorun diye bende müşteri hizmetlerini arayarak durumu söyledim vinteke yönlendirdi beni vinteke gittim ısınma sorununu ve şarjdayken açılıp kapandıgını söyledim bataryasını değiştirmeyi uygun görmüşler aldıgımda yine ısınma sorunu vardı serviste bi tane teknisyen yok lg yeni ana kartlara özellik ekliyo lg icin bu problem değil bütün lg g3ler ısınıyo diyerek servise almıyordu bende kabul etmiyorum dedim detaylı teste alalım dedi hata bulunamadı kalibrasyon yapıldı aynı model cihazla karşılaştırıldı stabil çalışmaktadır test ok diyerek verdiler fakat 29 temmuzda cıkısını yapmıslar ben 30temmuz ögleni aldım sabahı bana mesaj gelmişti aldıgımda şarj 0 dı teknisyenin ordaki şarja taktım baktım şarj 2 yine parlaklıga izin vermiyor gösterdim değişim istedim yine detaylı teste aldılar en sonunda ana kartını değiştirdiler bende karşı çıktım ben değişim istedim diye müşteri hizmetleriyle biraz tartışmam sonucu değişime atayalım faturayı getirin dedi 17 is gününde faturayı ben geç götürdüm 2 eylülde götürmek zorunda kaldım fakat servis 20 is günü geçtiginden değişim talebi yazmıs ben değişim cihazını istemiyorum para iadesi istiyorum 20 is günü 3 gün kalmıştı sadece bu sorun olurmu suan değişim departmanından onay cıkcak bayram sonu
Ve telefon artik acilmiyor
servise götürmelisiniz çünkü bu sorun LG G4 modellerinde kronik anakart arızasıdır.
https://www.lgdestek.net/lg-g4-baslangic-ekraninda-kaliyor-acilmama-sorunu-23944.html
Ben lgg4 marka telefonumu yeni surume geciriyordum ve sarji bittinsonra sarja taktim ama logoda takilip duruyor ne yapmaliyim
lg v10 kullanicisiyim gecen hafta persembe gunu telefon ana karti yandi lg logoda kaliyordu ve ben sarj takiyordum ve telefon asiri cok isiniyordu ayni sorun devam ediyordu ve 1 saat aradan sonra kendine geliyor 10 dakika sonra kapanim lg logoda kaliyordu ve gshoot cren hatasi var yanliz ben gshoot hatasini teinik servise soylemedim cihaz 11ci ayin 2015 alindi yeni bir cihaz almak mumkun mu yada tamir mi olur sizce ?
LG Türkiye garantili bir telefon kullanıyorsanız, mağdur olmamamız için LG Müşteri hizmetleri elinden geleni yapacaktır.
teknik servis azamasi 20 gun sure verdi ve ana kart degisimi olacak dedi gshoot scren hatasini soyledim gibi ekranda solma ve acik uygulamari gorme vardi ve yanliz telefonun bataryasini cikardim ve bataryasiz tekrar sarj taktim soru isareti acildi ben buna anlam veremedim baska lg cihazlarda isaret yok bu sorun yok bu sorun anakartdan mi olur… lg musteri hizmetleri tenik servise tekrar yon vereceni umuyorum
Lg g4 ithalatci firma garantili bi cihazim var 3 kere anakartim yandi 3.den 2 hafta once geldi faturanin üstüne 6.0 yukseltmeyiniz yazmis fakat şöyle bi problem var telefonu hep 5.1 yolladilar ve 5.1 sürümünde uygulamalarin (snapchat whatsapp instagram vs) kameralari kalitesi düşük çekiyor yani gozle gorulur bi fark ondan sonra 6.0 yapinca bu sorun duzeliyor kameralar cam gibi cekmeye basliyor simdide yukseltmeyin yazmislar bunun bi cozumu var midir eğer garantiye yollayacaksam kagidin ustune sikayetinizi yazin yollayin diyorlar sikayet kismina ne yazmaliyim bu sorun icin alali daha 9 ay falan oldu
606c serili LG G4 H815TR türkiye lg garantili telefonum var 1 ay etmedi alalı bazen aşırı ısınıyor özellikle şarjdayken ve şarj dışı konuşurken. bide bazen reset atıyor ağır işlem yapmadığım halde. acaba bu belirtiler bootloop un ayak sesleri anlamına mı geliyor. (android 6.0 kendi orjinal romu yüklü, root moot kessinlikler yok hiç üzerinde oynamadım sistemin) yardımcı olursanız bilgilendirirseninz sevinirim …
LG G4 modelli bir telefon kullanıyorsun, bu yüzden şarj esnasında telefonunuz ile oyun oynamayınız. Aşırı ısınacağı için telefonunuz zamanla hasar görebilir. Kullanırken ısınma olayı normal, çok ısındığında kapanması daha iyi bir durum, LG modelleri aşırı ısındığında telefonun zarar görmemesi için kendini kapatır.
yok olayı yanlış anlattım galiba kusura bakmayın. şarjda kessinlikle oyun oynamıyorum hatta şöyle söyleyeyim şarjın yüzdelik durumuna bakmaktan başka şarjdayken kessinlikle uğraşmıyorum. şarj olurken kendiliğinden ısınıyor arka planda oyun da yok ki çalışıp da ısıtıyor diyeyim şarjdayken ısınmasını anlamadım gitti. şarj dışında ısınma çok yoğun kullanırsam oluyor. reset atmasına gelince işlem yapmadığım halde rest atıyor cebimdeyken birde bakmışım ki rest atmış pin istiyor.
Son zamanlarda telefonunuza yazılım güncellemesi geldiyse, Hard Reset atarak, telefonda oluşan bazı yazılım hatalarını temizleye bilirsiniz. çözüm bulamassanız bu konuda en yakın teknik servis’den destek alabilirsiniz. Yazılımsal bir sorun oluşmuş olabilir.