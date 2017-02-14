Günümüzün en hızlı iletişim aracı şüphesiz akıllı telefonlar. Kullandığımız akıllı telefonların arkadasın da bazı sembol ve sayılar bulunuyor. Hiç düşündünüz mü? Bu sembol ve sayıların ne ifade ettiğini ve ne anlama geldiğini? LG Akıllı telefonlar üretildiği ilk günden beri bu semboller telefonun arka yüzünde yer alıyor.

Semboller Ne Anlama Geliyor?

İlk olarak telefonun arka yüzünde bulunan sembollerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışalım. Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusunun anlamını herkes, bu ürünü çöpe atmayın çalışmaz anlamına geldiğini düşünebilir. Fakat bu sembolün anlamı; telefonunuz yeniden dönüştürülebilir bir telefon anlamı taşıyor. Dönüştürülebilecek bir fabrikaya ya da dönüştürülebilir bir ortama teslim edebilirsiniz demek.

Çöp kutusunun yanında yani solunda bulunan ünlem işareti ise; akıllı telefonunuz AB ülkelerinin en az birinde bir kuralı ihlal ettiğini anlamına geliyor. Bu telefon ile gittiğiniz herhangi bir Avrupa ülkesinde çeşitli frekans kısıtlamalarına maruz kalabilirsiniz.

Sayıların Anlamı Nedir?

Telefonun arka yüzünde bulunan sayılarında bir anlam ifade ettiğini belirtelim. Ünlemin sol tarafında kalan 0168 sayısı ise: bu cihazın Avrupa ülkelerinde satışının serbest olduğu anlamını taşıyor. Bu sayılar tek başına bir şey ifade etmiyor. Sayıların başında bulunan CE harfleri bu cihazın teknik, frekans vs. özellikleri bakımından Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Yani telefonunuz ile her hangi bir ülkede ticari olarak veya bireysel olarak dolaşabilir anlamına geliyor.

Bazı cihazlarda ise ‘CE’ yerine ‘FC’ yazar. FC, ABD’nin kendi içindeki iletişim standartlarını karşılayan bir koddur.