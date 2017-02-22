Kullandığımız akıllı telefonların bir üretim tarihi bulunuyor elbette. Telefonlar satışa sunulmadan, satışa çıkamadan bir kaç ay önce üretilir ve o telefona üretim tarihi firma tarafından basılır. Her telefonda üretim yılına ve ayına göre farklı üretim tarihleri bulunur. Telefonun üretim tarihleri hakkında bilmeniz geren bilgilere yer vermeye çalıştık.

Telefonun Üretim Yılı – Seri Numarası Nerede Yazıyor?

LG akıllı telefonların hepsinde üretim tarihi veya üretim yılı, seri numarası ile birlikte yazar. Telefonunuzun kutusu üzerinde bulunan S/N harfleri ile başlar. Aşağıdaki görselde göreceğiniz gibi telefonun seri numarası 601 ile başlıyor. Bu üç rakam bize telefonumuzun üretim yılını ve üretim ayını gösteriyor. 6 rakamı telefonumuzun 2016 yılında üretildiğini 01 rakamı da telefonun birinci ayda yani ocak ayında üretildiği anlamına geliyor.

Telefonun Kutusu Yoksa!

Telefonun kutusu olmadı durumlarda seri numarasını öğrenmenin bir yolu daha var. LG akıllı telefonların genelin de arka kapak açılıyor. Arka kapağı açılan modellerde bataryanın altında seri numarası ve imei numarasının yazılı olduğu bir etiket görebilirsiniz. Oraya bakarak üretim tarihini öğrenebilirsiniz.

Telefonun Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Öğrenme

Akıllı telefonlar her ülkeye ve bölgeye göre farklı yazılım veya donanım ile üretilir. Ülkemiz için üretilen modellerin yazılımlarında genelde şu ifadeler bulunur; TR – ATR – ATUR – 6TUR gibi yazılım bilgilerinde yer alır. Telefonunuza harici bir yazılım veya farklı bir ülkenin stock romunu yüklemediyseniz Ayarlar> Genel> Telefon Hakkında >Yazılım Bilgileri bölümünden Program Versiyonuna bakarak ülkemize ait olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu bilgiler telefonun kutusu üzerinde de yazar.

Telefonunuzun kutusu yok ve telefona sonradan yazılım yüklediniz. Telefonun hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmenin bir yolu daha var. Ve ayrıca bataryası çıkmayan telefonlar içinde üretim yılını bu program ile öğrene bilirsiniz. Buradaki programı indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Üretim tarihini ve telefonun hangi ülkeye ait olduğunu program aracılığı ile öğrenebilirsiniz.