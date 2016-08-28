Genellikle LG G2 ve G3 modellerinde yaşanan ve gelen sorular üzerine ayrıntılı bir rehber hazırlamaya karar verdik. Telefonun şarj olmaması sorunu en yeni telefondan en eski telefona kadar yaşanabiliyor. Şuan sizinde şarj sorunuz yoksa bile bu makaleyi okuyarak ileride başınıza geldiğinde, çözümünü kolaylıkla yapabilirsiniz. Şarj olmaması veya yavaş şarj sorunu gibi iki ayrı sorun yaşayabilirsiniz. Daha önce LG Akıllı Telefonlarda “Yavaş Şarj” Sorunu başlıklı bir makale hazırlamıştık. Eğer telefonunuzda yavaş sarj sorunu varsa makalemize bir göz atmanızda fayda var.

Telefonun şarj olmaması için iki faktör ön plana çıkar, öncelikle sorunun bu iki faktörden hangisinde olduğunu bulmak. Sorun donanımsal mı? yoksa yazılımsal mı? Donanımsal bir sorun varsa (şarj aleti, cihazın kendisi, lightning kablosu, bağlantı portu) bunu ancak servis çözebilir. Yazılımsal bir sorun oluşmuş ise aşağıda ki işlemleri test ederek sorunu çözebilirsiniz.

1-) Adaptörü ve USB Kabloyu Kontrol Ediniz

Kullandığınız aksesuar arızalanmış olabilir. Daha önce sorunsuz bir şekilde çalışan USB kablosu bir gün sonra çalışmayabiliyor. Farklı bir USB kablo ve Adaptör kullanın, LG Akıllı telefonlar genelde 1.8A gücünde şarj olmaktadır. Markası hiç önemli değil, yeter ki orjinal bir adaptör ve USB kablo kullanın.

Unutmayın: Telefonunuzu şarj ettiğiniz zaman USB Kablo ve Adaptör aşırı derecede ısınmaktadır. Aşırı ısınan kabloyu bükerek katlayarak kaldırmayın, kablonun soğumasını bekleyin veya katlamadan, bükmeden kaldırınız. Aksi taktirde aşırı ısınan kablonun içinde kırılmalar oluşabili.

2-) Telefonunuza Hard Reset Atınız!

LG akıllı telefonunuz şarj olmuyorsa yapacağınız ilk işlem Hard Reset atmak olacak. Oldukça kolay olan bu işleme başlamadan önce Galeri, Rehber gibi önemli verilerinizin yedeğini almanızı tavsiye ederiz, zira bu işlemde tüm verileriniz silinecektir. Yazılımsal olarak sistemde oluşan bug’lar (hata) varsa yeniden yapılandırılacaktır ve temiz bir yazılıma sahip olacaksınız.

1- ilk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz.

2- Ses kısma ve power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna ayni anda basili basılı tutun.

3- LG logosunu gördük’den sonra elinizi Power tuşundan çekip ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun. Tekrar Power tuşuna basmanız gerekiyor. (Burada elinizi power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor)

4- Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Ses kısma tuşu ile ”Yes” şeçeneği üzerine geliniz, daha sonra ”Power” tuşu ile seçim yapınız. Hard Reset işlemi başlayacaktır, bu işlem yaklaşık 5-10 dk kadar sürecek ve telefonunuz yeniden başlayacaktır.

3-) Bir Uzmandan Destek Alın

Bazen öyle durumlar oluşabiliyor ki, üstesinden gelemiyoruz. Böyle durumlarda bir uzmandan yardım almanızı öneriyoruz. LG Telefonlar konusunda uzman servisler size bu konuda yardımcı olacaktır. LGD Mobil Servis‘den destek almak için, servis sayfasından iletişime geçebilirsiniz.