Genellikle LG G2 ve G3 modellerinde yaşanan ve gelen sorular üzerine ayrıntılı bir rehber hazırlamaya karar verdik. Telefonun şarj olmaması sorunu en yeni telefondan en eski telefona kadar yaşanabiliyor. Şuan sizinde şarj sorunuz yoksa bile bu makaleyi okuyarak ileride başınıza geldiğinde, çözümünü kolaylıkla yapabilirsiniz. Şarj olmaması veya yavaş şarj sorunu gibi iki ayrı sorun yaşayabilirsiniz. Daha önce LG Akıllı Telefonlarda “Yavaş Şarj” Sorunu başlıklı bir makale hazırlamıştık. Eğer telefonunuzda yavaş sarj sorunu varsa makalemize bir göz atmanızda fayda var.
Telefonun şarj olmaması için iki faktör ön plana çıkar, öncelikle sorunun bu iki faktörden hangisinde olduğunu bulmak. Sorun donanımsal mı? yoksa yazılımsal mı? Donanımsal bir sorun varsa (şarj aleti, cihazın kendisi, lightning kablosu, bağlantı portu) bunu ancak servis çözebilir. Yazılımsal bir sorun oluşmuş ise aşağıda ki işlemleri test ederek sorunu çözebilirsiniz.
1-) Adaptörü ve USB Kabloyu Kontrol Ediniz
Kullandığınız aksesuar arızalanmış olabilir. Daha önce sorunsuz bir şekilde çalışan USB kablosu bir gün sonra çalışmayabiliyor. Farklı bir USB kablo ve Adaptör kullanın, LG Akıllı telefonlar genelde 1.8A gücünde şarj olmaktadır. Markası hiç önemli değil, yeter ki orjinal bir adaptör ve USB kablo kullanın.
Unutmayın: Telefonunuzu şarj ettiğiniz zaman USB Kablo ve Adaptör aşırı derecede ısınmaktadır. Aşırı ısınan kabloyu bükerek katlayarak kaldırmayın, kablonun soğumasını bekleyin veya katlamadan, bükmeden kaldırınız. Aksi taktirde aşırı ısınan kablonun içinde kırılmalar oluşabili.
2-) Telefonunuza Hard Reset Atınız!
LG akıllı telefonunuz şarj olmuyorsa yapacağınız ilk işlem Hard Reset atmak olacak. Oldukça kolay olan bu işleme başlamadan önce Galeri, Rehber gibi önemli verilerinizin yedeğini almanızı tavsiye ederiz, zira bu işlemde tüm verileriniz silinecektir. Yazılımsal olarak sistemde oluşan bug’lar (hata) varsa yeniden yapılandırılacaktır ve temiz bir yazılıma sahip olacaksınız.
1- ilk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz.
2- Ses kısma ve power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna ayni anda basili basılı tutun.
3- LG logosunu gördük’den sonra elinizi Power tuşundan çekip ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun. Tekrar Power tuşuna basmanız gerekiyor. (Burada elinizi power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor)
4- Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Ses kısma tuşu ile ”Yes” şeçeneği üzerine geliniz, daha sonra ”Power” tuşu ile seçim yapınız. Hard Reset işlemi başlayacaktır, bu işlem yaklaşık 5-10 dk kadar sürecek ve telefonunuz yeniden başlayacaktır.
3-) Bir Uzmandan Destek Alın
Bazen öyle durumlar oluşabiliyor ki, üstesinden gelemiyoruz. Böyle durumlarda bir uzmandan yardım almanızı öneriyoruz. LG Telefonlar konusunda uzman servisler size bu konuda yardımcı olacaktır. LGD Mobil Servis‘den destek almak için, servis sayfasından iletişime geçebilirsiniz.
- Sizde şarj olmama sorununa çözümleriniz varsa, yorum olarak bize iletebilirsiniz. Şarj olmama sorununa daha hızlı çözümler üretmiş oluruz.
Lg g4 telefon kullanıyorum şarjım bitti telefonu şarja taktım telefon ne şarj alıyor ne de hard reset atılıyor telefonun ekranı hiç gelmiyor
Lütfen servis ile iletişime geçiniz. anakart problemi olabilir.
Lg g3 telefonum var 3 ay once batarya ve sarj yerinde sorun oldu teknik servise gönderdim. Gondermez olaydim 3 ayda yarin gideceğim ile toplam 3 kere servise gittim. 2. Gidişim siyah ekran oluşması idi. Şimdide sarj etmiyor. Farklı farkli adaptorlerle denedim. Olmuyor.Yarin yine gidicem. Ne yapiyim. Lutfen yardimci olun.
2 kez teknik servise getirdiğinizi ve bu getirişinizin 3.kez gerçekleştiğini söyleyerek cihaz değişimi talep edin.
merhaba lgg3 telefonum var sarj oluyor gibi gözüküyor ama olmuyor ilerleme yok
Lg4 telefonumun sarj cihazi hem yavas sarj etmeye hem de asiri el yakacak jadar isinmaya basladi. Yeni batarya ve sarj aldim. Ayni sorun devam ediyor. Firmat atmalimiyim ? Tamirci mi gormeli ?
Anakart ile ilgili de olabilir servisin bakması gerekiyor
ben jarj girişine üfledim sonra oldu
Telefonu şarja takıyorum şarj oluyor omuyor diyerek tekrarlıyor ve şarj olmuyor Markası:LG G3 Beat
Telefonumun modeli Samsung galaxy grand telefonum 1 gündür kapalıydı 1 güne hemen hemen neyse %0 şarj vardı şarja takmak için açtım 3 sefer filan ama telefon kapandı şarj olduğunu anlamıyorum
telefonumun şarjı bitti. şarja taktım ama ne açılıyor ne de reset atılıyor. ne yapmalıyım?
Telefon modeliniz nedir?
genellikle usb kablosundan oluyor adaptorde içinde yazılımla hiç bir alakası yok
Bazı telefonlarda yanlış yazılım sonucu olabiliyor çünkü kullanıcılardan bazıları telefonun kapalı şarj olduğunu ancak açık iken şarj olmadığını ileri sürüyor.