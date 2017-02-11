Tüketici Hakem Heyeti (thh) tüketiciler ile üreticiler arasında doğacak uyuşmazlıkların giderilmesi için iki taraf arasında uyuşma sağlanması için kurulmuş, Tüketici haklarını koruyan bir kamu kurumudur. Bu yazımızda sizlere hangi durumlarda Tüketici hakem heyetine başvuru yapılır? Tüketici hakem heyeti kararları ne kadar sürede sonuçlanır? gibi kullanıcıların merak ettiği konuları açıklamaya çalışacağız. Tüketici hakem heyetine başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken bazı konular bulunuyor. lg

Servis’deki Telefon İçin THH Başvurusu

Bir arızadan dolayı servise gönderdiğiniz cep telefonu için tamir, servis süresi en fazla 21 iş günüdür. Üretici tarafından kaynaklanan bir sorundan dolayı servis’de bekleyen ve servis işlemleri yapılması uzun süren telefonlar için ücret iadesi almak istiyorsanız 21 iş günü sonrasında THH başvurusu yapabilirsiniz. Telefonunuz servis’de uzun süre beklediği için THH başvurusu yaptıysanız, telefonun servis işlemi bittik’den sonra, telefonu almanızı tavsiye etmiyoruz. Tüketici mahkemesinin sonuçlanmasını beklemenizi öneriyoruz.

Sürekli Arızalanan Telefon için THH Başvurusu

Telefonunuzda bulunan arıza sürekli tekrarlanıyor ve servis tamir edip size kısa sürede gönderiyorsa, sürekli arızalanan telefon içinde Tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Eski kanuna göre (4822 sayılı kanun) “Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması” ibaresi bulunuyordu. Yeni kanuna göre bu ifadeler ”Ayıplı Mal” olarak ifade ediliyor.

Ayıplı mal ile karşılan tüketici için “Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme” garanti süresinde bu haklara sahip oluyor. Tüketicinin diğer hakları olarak bir diğer madde’de Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,” “tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir”

Tüketici haklarında yukarıda hakları ”Garanti kapsamında tamir” gibi hakları kullanıcı kullandıysa devreye bir diğer madde olan, 56 madde giriyor. “Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerin’de 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.” 11. maddesinde yer alan seçimlik haklar, sadece ayıplı mal ve ilk 6 ayda oluşan arızalar için geçerli.

Tüketici hakem heyeti kararları ne kadar sürede çıkar?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır.

İl Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir. Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İl Hakem Heyetinin verdiği karar (2016 yılı için 2.320 TL – 3.480 TL arasında ) tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.

Tüketici Hakem Heyetleri Nerede Bulunuyor?

Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalarda’dır. Tüketici Mahkemeleri ise illerde Adliye binalarında bulunmaktadır. Başvuru esnasında her hangi bir ücret alınmamaktadır. Başvuru yapacak kişi telefonun faturasında ismi bulunan kişi tarafından yapılmalıdır. Elinde servis formu ve garanti belgeleri gibi delillerin THH heyetine sunulması gerekmekte ve başvuru yapılmadan önce durumu özetleyen bir dilekçe yazılmalıdır. Buradan THH hizmet başvuru dilekçesinin örneğini indirebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan ”LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek?” başlıklı makalemizde DOA değişim nedir?, DOA değişim şartları ve Swap işlem yapıldı ne demek? hakkında bilgilere verilmektedir.