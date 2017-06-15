Türk Telekom’dan LG G6’ya Özel Kampanya

LG Electronics Türkiye yeni bir kampanya ile LG G6 satın alan kullanıcılara 1.000 TL değerinde hediye çeki veriyor. Türk Telekom mağazalarından satın alacağınız LG G6 akıllı telefonu ile birlikte OLED TV modelleri ve TwinWASH çamaşır makinesi modellerinde geçerli olmak üzere 1.000 TL indirim çeki hediye ediliyor. LG G6’ya özel olarak düzenlenen bu kampanya 16 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türk Telekom mağazalarında geçerli olacak.

LG Türkiye’den LG G6’ya Özel Kampanya

LG G6 satın alan kullanıcılara özel olan bu kampanya çekleri sadece LG Mağazalarında geçerli olacak ve kampanya son katılım tarihi tarihinde son bulacak. LG G6’ya özel bu kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresinde bulunan katılım formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.31 Ağustos 2017

Türk Telekom mağazalarından 24 ay taksitli LG G6 satın aldığınızda kazandığınız 1.000 TL hediye çeki ile Tüm OLED TV modelleride ve TwinWASH çamaşır makinesi modellerinde kullanabilirsiniz.

LG G6 FullVision ekran özelliği ve IP68 suya dayanıklı sertifikası bulunuyor. 13MP çift kamera özelliği sayesinde geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca LG G6 satın alan kullanıcılara birde 200$ değerinde oyun paketi hediye ediliyor. LG G6’nın ekranına özel olarak yeniden tasarlanan popüler oyunları keyifler oynayabilirsiniz.