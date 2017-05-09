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Turkcell aboneleri iyi bilir sarı kutu puanlarını. Her ay fatura fatura ödedikçe, TL yükledikçe yada Tukcell’de kaldığınız sürece abonelere belirli puanlar verir. Bu puanlar ile Sarı Kutu kataloğundan, popüler mağazalarda indirimler ve Turkcell’de hediye İnternet ile paket alabiliyorsunuz. Yine bugünlerde olduğu gibi bazı dönemlerde Forma, Powerbank gibi hediyelerde verdiği oluyor. Mayıs ayı itibari ile Turkcell Sarı Kutu kataloğuna iki farklı güçte Powerbank eklendi.

Sarı Kutu Powerbank Kampanyası

Turkcell sarı kutu kataloğunda 4000mAh Sarı Powerbank ve 2600mAh Mini Powerbank bulunuyor. 4000mAh kapasitesindeki Sarı Powerbank’a ücretsiz kargo ile sahip olmak için 8.500 Sarı Kutu Puanınız olması gerekiyor. 2600mAh mini Powerbank için 5.000 Sarı Kutu Puanı ile ücretsiz satın alabilirsiniz.

Ürünlerden çok fazla bir şey beklememek lazım aslında 1.0A girişi ve 1.0A şarj çıkışı bulunuyor. Telefonunuzu oldukça yavaş şarj edeceği gibi 4.000Mah kapasitesine sahip Sarı Powerbank, bataryanızı en fazla bir defa şarj edebilir. Üzerinde kocaman bir 4.5G logo’su da bulunuyor. Tamamen plastik bir kasaya sahip olan Powerbank cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yine acil durumlarınızda iş göreceğini söyleyebiliriz. 2.600mAh kapasitesine sahip Powerbank ise telefonunuza %100 şarj edeceğini düşünmüyorum. Online mağazalarda 5-10TL bu ürünü bulabilirsiniz.

4000mAh Sarı Powerbank Özellikleri

4000 mAh kapasiteli, ATL marka pil

Pil tipi : Li-Polymer

Boyut: 102x60x14mm

Input: 5.0V1.0A – Out Put: 5.0V1.0A

Materyal: ABS+Acrylic

Kutu boyutu: 39×37,5×21,5 cm

Kutu içeriği: 1 adet 4,5G logolu sarı renk mobil şarj, 1 adet micro usb kablo

2600mAh Mini Powerbank Özellikleri

Kapasite : 2600 mAh / Samsung Battery (18650 model)

Samsung pil lisans belgesi

Aksesuar : Micro Usb Kablo / Anahtarlık Halkalı Askı İpi

Baskı : Turkcell 4,5G logo

Çıkış Gücü : DC 5V-1000 mAh

Giriş Gücü : DC 5V-1000 mAh

Ürün Ölçüsü : 97x23x25 mm

Kutu Ölçüsü : 160x25x75 mm