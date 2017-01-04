Turkcell yeni geliştirdiği UpCall servisi ile hayatı biraz daha kolaylaştırmayı hedefliyor. Turkcell UpCall servisi ile rehberinizde kayıtlı olmasa da kimin aradığını telefonunuz çalarken görebilir, aramalarınıza konu ekleyebilir, bir grup oluşturup gruptaki herkesi tek tıkla aynı anda arayabilir, ulaşmak istediğiniz mekanın sadece ismini yazarak arayabilir harita üzerinde konumunu görebilir, konuşmak istemediğiniz bir arama geldiğinde önceden haberdar olabilirsiniz.

Artık tanımadığınız numara kalmayacak!

UpCall servisi sayesinde telefon rehberinizde kayıtlı olmasa da kimin aradığını daha telefonunuz çalarken görebilirsiniz. Bu servis sayesinde sizi kimin aradığını ekranda ismini görerek cevap verebilirsiniz.

Neden aradığınızı daha telefon çalarken bilecekler

Aradığınız kişi iş yoğunluğundan veya başka bir sebep’den telefona cevap vermediği durumlara da çözüm getirilmiş. Aramalarınıza konu ekleyebilirsiniz, böylece ulaşmak istediğiniz kişinin eklediğiniz notu görüp, aramanızı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.

Grupça konuşmanın keyfi başka!

Oluşturduğunuz gruptaki kontaklarınızı tek tıkla aynı anda arayabilir ve dilediğinizce sohbet edebilirsiniz.

Telefon rehberiniz sadece kayıtlı numaralardan ibaret değil!

Rehberinizde kayıtlı olmasa bile ulaşmak istediğiniz mekânın sadece ismini yazmanız yeterli; üzerine tıklayıp arayabilirsiniz. Üstelik tanımadığınız bir numarayı da ekrana yazıp, kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Konuşmak istemeyeceğiniz bir numara aradığında önceden haberdar olun

İstemediğiniz bir arama geldiğinde, ekranda çıkan uyarı sayesinde önceden haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz bir numarayı işaretleyip, aynı numaradan bir daha arama geldiğinde ekranda uyarı çıkmasını da sağlayabilirsiniz.

UpCall uygulamasını indirmek ücretsizdir.

uygulamasını indirmek ücretsizdir. Uygulama üzerinden başlattığınız aramalar varsa paketinizden yoksa standart ses tarifenizden ücretlendirilir. Grup arama yaparsanız, gruptaki her bir numarayı ayrı ayrı aramış gibi ücretlendirilirsiniz.

Uygulamadaki özelliklerden faydalanabilmeniz için (arayanı gösterme, konu ekleme, mekan numarası arama, rahatsız eden numalardan haberdar olma, vb..) internet bağlantınızın olması gerekmektedir ve varsa internet paketinizden yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Turkcell UpCall servisi hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayınız.