Fotoğrafa olan ilginin akıllı telefonlar ile artışa geçmesinin ardından fotoğraf düzenlemeye olan merak da gün geçtikçe artıyor. Gittiğimiz yerlerdeki manzaraları, yediğimiz yemekleri, öz çekimlerimizi ve dahası. Kendi zevkimize göre ayarlamadan sosyal medyada paylaşmıyoruz.

Oldukça başarılı bir uygulama olan Photo Editor Pro, normalde 31 TL ödeyip satın alınan fotoğraf düzenleme uygulamasını Android kullanıcılarına özel olarak ücretsiz yaptı.

Fotoğraf çekme artışıy birlikte fotoğraf düzenleme uygulamalarının ve filtrelerin sayıları da oldukça artış gösteriyor. Android cihazlarda da sayıca fazla olan uygulamalar olsa da bu uygulamaların neredeyse hepsi belirli filtrelerden sonra ücret talep etmeye başlıyor. Photo Editor Pro uygulaması bu duruma dur diyerek Android cihazlar için ücretsiz hale geldi. Peki bu uygulamanın ne gibi özellikleri var göz atalım.

Renk düzenleme

Cilt Güzelleştirme

Tek tıklamayla otomatik düzenleme

Çeşitli efekt ve çerçeveler

Keskinleştirme ve blur özelliği

Fokuslama modu

Çizim yapma ve metin ekleme

Çeşitli çıkartmalar

Caps yapma özelliği

Uygulamanın yapımcısı New Technology Series, Android’in gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birine sahip olduklarını iddia ediyor.

Eğer uygulamayı denemek isterseniz elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.