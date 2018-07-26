Ücretsiz LG G7 ThinQ Ekran Değişimi Kampanyası Başladı!

Güney Koreli firmanın Türkiye kolu olan LG Electronics yerinde durmak bilmiyor. Çılgın kampanyalarına devam eden firmanın yarışmalarından sonraki büyük kampanyası ücretsiz ekran değişimi oluyor. Yapılan duyurularda yer alan bilgilere göre ücretsiz LG G7 ThinQ ekran değişimi başladı.

LG Electronics: LG G7 ThinQ Ekran Değişimi Bizden

Sosyal medya üzerinden duyurulan yeni kampanyayla birlikte LG Electronics, hiçbir sebep olmadan LG G7 ThinQ ekran değişimini ücretsiz karşılayacak. Belirtilen bilgilere göre firma, kazara kırılan LG G7 ThinQ modelleri için bu desteği verecek. Kampanya, firma tarafından 2 ay süreyle gerçekleştirilecek. LG G7 ThinQ satın alan kişilerin ekranı kırıldığında fatura ile birlikte LG teknik servislerine götürüp ücretsiz ekran değişimi yaptırabilecek. Bu ücretsiz ekran değişimi için gerekli koşullar bulunmaktadır.

Koşullar:

LG G7 ThinQ satın alan veya satın alacak kişilerin bu kampanyadan yararlanabilmesi için fatura tarihlerinin 1 Temmuz 2018 – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında kayıtlı olması gerekmektedir. Kazara ekranı kırılan LG G7 ThinQ kullanıcılarının fatura tarihleri verilen tarihler arasında olup olmadığı kontrol edildikten sonra işleme alınır. LG G7 ThinQ ekran değişimi kampanyası, LG Electronics tarafından 4 ay gerçekleştirilecektir. Akıllı telefon kullanıcısı, fatura tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kırılan akıllı telefonunun ekranını ücretsiz yaptırabilir. Belirtilen tarihler arasında LG G7 ThinQ satın alan kişilerin akıllı telefonu LG Türkiye Garantili olmak zorundadır. Akıllı telefonu LG Türkiye Garantili olmayan kişiler bu kampanyadan yararlanamaz.

LG G7 ThinQ Ekran Özellikleri

Yeni amiral gemisi ülkemizde resmi olarak 4899 lira fiyatı ile satışa sunuldu. Son teknolojik donanıma sahip olan akıllı telefonun ekran özellikleri oldukça yüksek performans ile geliyor. Kağıt üzerinde 6.1 inç büyüklüğünde 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlüğüne sahip çentikli IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun 19,5:9 Full Vision ekran formatı bulunuyor. Yazılımsal olarak da güçlü olan akıllı telefonun 564 ppi yoğunluğu bulunurken ekran parlaklığı da 1000-nit değerine kadar yükselebiliyor. Bu özelliklerle “3000 mAh batarya bu özelliklere yetmez.” diyen kullanıcılar için bombayı patlatan firma, bu ekranın diğer amiral gemisi modellerine göre %35 oranında da güç tasarrufu yaptığını vurguladı.