LG G3 Orjinal Batarya Pil 3000 Mah BL-53YH

Açıklama

LG G3 Orijinal Yedek Batarya Özellikleri

Orijinal yedek batarya kullanmak telefonun ömrünü uzatır. Yedek bir batarya kullanmak, Powerbank kullanmak’dan daha iyidir. Yedek bataryaların taşınması Powerbank’lere göre daha kolay ve daha küçük’dür. Orijinal bataryanızın pili bittiğinde, bir kaç saniye içinde yedek bataryanızı telefona takarak iletişim kopukluğu yaşamazsınız. Bunun için LG’nin orjinal ürünü olan BL-53YH orijinal yedek batarya kullanın.

LG G3 Orijinal Batarya Değerleri

Günümüzde akıllı telefonlarda Li-ON batarya teknolojisi kullanılmaktadır. LG tüm batarya ürünlerinde bu teknoloji kullanmaktadır. 3.8V akıma sahip LG G3 bataryası 3.000 mAh gücüne sahiptir.

LG G3 Şarj Süresini Uzatma Yöntemleri

LG G3 akıllı telefonunun şarj süresini daha verimli kullanmak için bazı şarj süresi uzatma yöntemlerini bilmenizde fayda var. Bu yöntemleri telefonunuza uygulayarak daha uzun şarj süresi elde edebilirsiniz.

Bulunduğunuz bölgede 4.5G şebekesi zayıf çekiyorsa eğer bu şarj sürenizi etkiler. Genel olarak 3G şebekesini kullanırsanız bataryanın şarj süresini uzatabilirsiniz.

Ekran parlaklığını otomatik olarak değilde kapalı alanlarda %50 ve güneş ışığında %75-80 olarak ayarlarsanız bu şarj sürenize etki eder ve bataryanız kısa sürede bitmez.

Bataryanın & Pilin Sağlığını Koruma Yöntemleri

Şarj süresini uzatmak kadar bataryanızın sağlığını korumak da çok önemli.