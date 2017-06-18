LG G3 Orjinal Batarya Pil 3000 Mah BL-53YH

Açıklama
LG G3 Orijinal Yedek Batarya Özellikleri
Orijinal yedek batarya kullanmak telefonun ömrünü uzatır. Yedek bir batarya kullanmak, Powerbank kullanmak’dan daha iyidir. Yedek bataryaların taşınması Powerbank’lere göre daha kolay ve daha küçük’dür. Orijinal bataryanızın pili bittiğinde, bir kaç saniye içinde yedek bataryanızı telefona takarak iletişim kopukluğu yaşamazsınız. Bunun için LG’nin orjinal ürünü olan BL-53YH orijinal yedek batarya kullanın.
LG G3 Orijinal Batarya Değerleri
Günümüzde akıllı telefonlarda Li-ON batarya teknolojisi kullanılmaktadır. LG tüm batarya ürünlerinde bu teknoloji kullanmaktadır. 3.8V akıma sahip LG G3 bataryası 3.000 mAh gücüne sahiptir.
LG G3 Şarj Süresini Uzatma Yöntemleri
LG G3 akıllı telefonunun şarj süresini daha verimli kullanmak için bazı şarj süresi uzatma yöntemlerini bilmenizde fayda var. Bu yöntemleri telefonunuza uygulayarak daha uzun şarj süresi elde edebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede 4.5G şebekesi zayıf çekiyorsa eğer bu şarj sürenizi etkiler. Genel olarak 3G şebekesini kullanırsanız bataryanın şarj süresini uzatabilirsiniz.
- Ekran parlaklığını otomatik olarak değilde kapalı alanlarda %50 ve güneş ışığında %75-80 olarak ayarlarsanız bu şarj sürenize etki eder ve bataryanız kısa sürede bitmez.
Bataryanın & Pilin Sağlığını Koruma Yöntemleri
Şarj süresini uzatmak kadar bataryanızın sağlığını korumak da çok önemli.
- Telefonunuzu şarj ederken, telefonda oyun, video ve müzik dinlemeyin. Telefon ve batarya bu işlemlerle birlikte daha çok ısınıp ve aynı anda şarj tüketeceği için batarya sağlığını bozabilir.
- Şarjınızın %1’e kadar düşmesini beklemeyin. %15 seviyelerine indiğinde telefonunuzu şarj ediniz.
- Bataryanız %100 dolmadan prizden çekmeyiniz.
Fahri Yıldırım (Doğrulanmış Kullanıcı) –
Batarya gayet başarılı. Telefonum sürekli kendini yeniden başlatıyordu şuan sorunsuz çalışıyor. İlk 3 günden sonra telefon stabil çalışıyor. Günde bir kez şarj ediyorum şimdilik yetiyor.