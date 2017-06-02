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LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo

5 üzerinden 5.00 1 müşteri yorumuna dayanarak
(1 müşteri yorumu)

117,88  70,80 

  • %100 Orijinal Şarj Adaptörü + USB Kablo
  • Ürünlerimiz Garantilidir.
  • 1-3 Gün için’de Türkiye’nin her yerine.
  • Kargo: Alıcı Öder 5-7 TL
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Açıklama

LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo

LG G3 Akıllı Telefonunuz için Orijinal ürünler kullanın, telefonunuzun ömrünü uzatın. LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo setine uygun fiyatı ile sahip olabilirsiniz.

LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo için 1 inceleme

  1. 5 üzerinden 5

    (Doğrulanmış Kullanıcı)

    Ürünü siparis ettim.Kisa bir surede elime ulasti.Site yetkililerinin ilgisi ve hizli teslimat icin teşekkürler.

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