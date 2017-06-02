Açıklama
LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo
LG G3 Akıllı Telefonunuz için Orijinal ürünler kullanın, telefonunuzun ömrünü uzatın. LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo setine uygun fiyatı ile sahip olabilirsiniz.
117,88 ₺
LG G3 Akıllı Telefonunuz için Orijinal ürünler kullanın, telefonunuzun ömrünü uzatın. LG G4 Orijinal Hızlı Şarj Adaptörü + USB Kablo setine uygun fiyatı ile sahip olabilirsiniz.
ismai GÜNDÜZ (Doğrulanmış Kullanıcı) –
Ürünü siparis ettim.Kisa bir surede elime ulasti.Site yetkililerinin ilgisi ve hizli teslimat icin teşekkürler.