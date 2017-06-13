LG Orijinal QuadBeat 3 Mikrofonlu Kulaklık

Açıklama

LG Orijinal QuadBeat 3 Kulaklık

LG G4 akıllı telefonu ile hayatımıza giren QuadBeat 3 Kulaklık, ergonomik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Mikrofonlu ve kumandası ile sesi yüksekliğine hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Kulaklıkların kablosu ile sürekli savaş halindeyseniz QuadBeat 3 Kulaklık sizi bu dertten kurtaracaktır. Plastik bir yapıda değilde bez ve iplikten oluşan tasarımı sayesinde kablo karışıklığının önüne geçiliyor.

Yüksel kalitede ses deneyimi sunan QuadBeat 3 Kulaklık, tasarımı sayesinde kullanıcılardan tam not alıyor. Pahallı kulaklıklara para vermek yerine uygun fiyatı ile böyle bir kulaklığa sahip olabilirsiniz. 120cm kablo boyu ile müzik dinlerken telefonu da rahatlıkla kullanabilir ve çantanızda taşıyabilirsiniz.

Paket içerisinden çıkan kulak içi silikonlar sayesinde farklı ebatlarda rahatlıkla uyum sağlayabilir. QuadBeat 3 Kulaklık tasarımı ve kırmızı rengi sayesinde size farklı bir hava katarken, en iyi müzik deneyimini yaşatacaktır.