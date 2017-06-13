LG V10 Orijinal Batarya – BL-45B1F

Açıklama
LG V10 H960 Orijinal Yedek Batarya
LG V10 Akıllı telefonunuz için orijinal yedek batarya ile hiç bir zaman iletişimden kopmayın.
ÜRÜNLERİMİZ %100 LG ORİJİNAL ÜRÜNLERİDİR.
LG V10 Orijinal Bataryasını Aldığınızda Kargo Ücretsizdir!
67,80 ₺
LG V10 H960 & H960TR Orijinal Batarya
LG V10 H960 Orijinal Yedek Batarya
LG V10 Akıllı telefonunuz için orijinal yedek batarya ile hiç bir zaman iletişimden kopmayın.
ÜRÜNLERİMİZ %100 LG ORİJİNAL ÜRÜNLERİDİR.
LG V10 Orijinal Bataryasını Aldığınızda Kargo Ücretsizdir!
Raif Kaynak (Doğrulanmış Kullanıcı) –
Ürünü aldım paketleme resimdeki orjinal kutusuyla gelmedi orjinal olduğunu düşünüyorum inşallah. Hızlı kargo için teşekkür ederim
Kerim Onaylar –
Ürün görseli düzenlendi. Yorumunuz için Teşekkür ederiz