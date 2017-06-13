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LG V10 Orijinal Batarya - BL-45B1F

LG V10 Orijinal Batarya – BL-45B1F

5 üzerinden 4.00 1 müşteri yorumuna dayanarak
(1 müşteri yorumu)

67,80  59,24 

LG V10 H960 & H960TR Orijinal Batarya

  • %100 Orijinal Batarya. 3000 mAh
  • Ürünlerimiz Garantilidir.
  • 1-3 Gün için’de Türkiye’nin her yerine.
  • Kargo: Alıcı Öder 5-7 TL
Stok Kodu: h960-btr Kategoriler:

Açıklama

LG V10 H960 Orijinal Yedek Batarya

LG V10 Akıllı telefonunuz için orijinal yedek batarya ile hiç bir zaman iletişimden kopmayın.

ÜRÜNLERİMİZ %100 LG ORİJİNAL ÜRÜNLERİDİR.

LG V10 Orijinal Bataryasını Aldığınızda Kargo Ücretsizdir!

LG V10 Orijinal Batarya – BL-45B1F için 1 inceleme

  1. 5 üzerinden 4

    (Doğrulanmış Kullanıcı)

    Ürünü aldım paketleme resimdeki orjinal kutusuyla gelmedi orjinal olduğunu düşünüyorum inşallah. Hızlı kargo için teşekkür ederim

    • Ürün görseli düzenlendi. Yorumunuz için Teşekkür ederiz

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