LG V10 Orijinal Batarya – BL-45B1F

Açıklama

LG V10 H960 Orijinal Yedek Batarya

LG V10 Akıllı telefonunuz için orijinal yedek batarya ile hiç bir zaman iletişimden kopmayın.

ÜRÜNLERİMİZ %100 LG ORİJİNAL ÜRÜNLERİDİR.

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