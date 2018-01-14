[US998] LG V30 Andoird 8.0 V18f Yazılım Güncellemesini Alacak

LG V30 U998 ABD Kilitsiz versiyonu bugün Android 8.0 Oreo güncellemesinin testlerini yapmaya başladı. ABD’deki tüm kilitsiz V30 modelleri OTA ve LG Bridge üzerinden Android 8 yazılımına güncellemesini yakın zamanda alacak.

LG V30 için Güney Kore’de başlayan güncelleme dağıtımı ABD versiyonu US998 içinde test yayımlanmaya başladı. Yazılım güncellemesi Android’in en son sürümü 8.0 Oreo güncellemesini içeriyor. Yeni Oreo arayüzü ve özellikleri de birlikte geliyor. LG V30 64GB’lık modeli için yayımlanan beta yazılım güncellemesi en son güvenlik eki olan 1 ocak 2018 olarak görünüyor.

LG V30 US998 Android 8.0 Güncellemesi

ABD versiyonu US998 için V10c yazılım versiyonu yayımlandı. LG ABD test aşamasında olan ve beta testleri devam edem V18f Android 8 güncellemesi içinde çalışmaların sonuna yaklaştı. Bazı ABD kullanıcıları için yayımlanan V18f Android 8 güncellemesi yakın zamanda tüm US998 kullanıcıları içinde yayımlanacak.

LG V30 US998 V18f Yazılım Güncelleme Detayları

LG V30 US998 V10c güncellemesi almaya başladı ve bazı kullanıcılar test sürümü olan V18f Android 8.0 yazılım güncellemesini aldı. Android 8.0 güncellemesi en son güvenlik yaması olan 1. ocak 2018 güvenlik ekini içeriyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

8.0 Oreo Yazılım Sürümü: US998 V18f

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapın Numarası: OPR1.179623.026

Güvenlik Yaması: 01.01.2018

LG V30 Android 8.0 Oreo Ekran görüntüleri

LG V30 US998 Akıllı Telefonu Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.