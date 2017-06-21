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LG G3

[UX 6.0 PATCH] LG G3 Fulmics Rom V7.5 Yükleme Rehberi

LG G3Ahmet DizdarAhmet Dizdar
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LG’nin 2014 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan LG G3, 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow güncellemesi olarak güncelleme politikasını kapattı. Geliştiriciler, akıllı telefon için ROM çalışmalarına başladı. Fulmics, LG G6’nın çıkmasıyla birlikte Fulmics 7.5 ROM‘unu UX 6.0 arayüzüyle sundu.

  UX 6.0 Arayüzlü Fulmics 7.5 ROM Özellikleri

  • LG G6 SystemUI eklendi
  • LG Backup Launcher eklendi
  • LG Hava Durumu eklendi
  • LG Rehber eklendi
  • LG Hesap eklendi
  • LG Çağrı eklendi
  • LG Hava Durumu temaları eklendi

  LG G3 Fulmics 7.5 İçin Gerekli İndirmeler

  LG G3 Fulmics 7.5 Kurulum Rehberi

  • İndirdiğiniz Theme APPS dosyasını RAR‘dan çıkarıp “app” ve “priv app” dosyalarını “Framework” dosyası içindeki “System” bölümüne kopyalayın ve izinlere onay verin.
  • Daha sonra Framework, ROM ve APK dosyalarını hafızaya kopyalayın.
  • Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 için RootTWRP ve 6.0 için Root&TWRP Rehberi)
  • Root&TWRP işlemlerinden sonra telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın.
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  • Bu işlemden sonra TWRP’nin Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın.
  • İşlem bittikten sonra Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ve Framework dosyalarını flashlayın.
  • Flashlama işlemlerinden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
  • Telefon açılınca LG G6 Tema APK dosyasını yükleyin.

  UX 6.0 Fulmics 7.5 Ekran Görüntüleri

55 Comments

  1. peki simdi linklerde 7.5 ve 7.6 var ikisinden birini kurmamız yeterli mi yoksa 7.5 kurup sonra 7.6 ya mı güncelleme yapmalıyız

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  2. herşey yaptım tamam ama g6 tema apk yüklemiyo paket ayrıştırma hatası veriyo ve şu anda tema da fotoğraflardaki gibi değil g5 romu ile aynısı bunu nasıl düzeltebilirim

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  4. Hocam, romu indirdik kurduk fakat tema için anlatım çok karışık.
    LG G6 arayüzü için framework indir
    LG G6 Theme APK
    LG G6 Theme APPS

    Konuda bu üç dosyayı vermişsiniz fakat üçününde indirme linki aynı birini indirdim sadece sıkıntı yok burada tamam. Konuda bahsettiğiniz Framework klasörü onun içerisindeki system klasörü indirdiğimiz rar dosyalarını nereye ne yapacağımz hakkında detaylı bir bilgi yok. Anlatım şekli çok karışık geldi çok.

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    1. O verilen linkteki dosyaların hepsi aynı yönlendirmeye sahiptir. 3 dosya indirilip theme apps dosyası içindeki app ve priv app dosyalarını bulup framework dosyası içindeki system klasörüne atıp flashlayacaksınız. Kurulum sonrası telefon açıldıktan sonra da apk kurulacaktır.

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      1. Reiz 3 linkte aynı bağlantıya çıkıyor. FULMICS_7.5_Framework_liked_LG_G6.zip içerisinde ” META.INF ve system klasörü var. LGG6-themed-apps-for-Fulmics-V3.zip içerisinde META-INF ve system klasörü var, birde LG_G6_Theme.apk’ apk dosyamız var.
        LGG6-themed-apps-for-Fulmics-V3.zip içerisindeki system klasöründe app ve priv app var bunları kopyalıyorum fakat framework/system klasörü nerede? Framework/system yolunu bulamıyorum. FULMICS_7.5_Framework_liked_LG_G6.zip bu zipte tam tersi system/framework.

      2. Framework dosyası içinde system klasörünü açıp framework dosyasının içine app ve priv app dosyalarını kopyalamalısınız.

      3. Reiz, app ve priv app klasörlerini FULMICS_7.5_Framework_liked_LG_G6.zip içerisndeki system/framework klasörünün içerisine atıyoruz daha sonra bu zip dosyasını flashlayıp apk’yı kuruyoruz. Bu kadar değil mi yanlış birşey yok?

      5. Aynen böyle daha öncede kurdum fakat sdece apk ile kurduğum tema oldu sanırım herhangi widget vb. gelmedi

  5. bu işlemlerin videosu yokmu,6.0 için Root&TWRP Rehberine giriyorum LG G3 Android 6.0 V30g sürümü kullanıyorsanız, sürümünüzü V30b yapınız. kısmının altında LG G3 Android 6.0 V30b indir var ve sonrası karışık bişey anlamadım güzelbişey paylaşmışsınız fakat sayfadan sayfaya geçiş ve onu indir bunu yükle kısımları kafakarıştırıyor lütfen video yükleyin kafamız karışmasın

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    1. LG G3 modeli için V30b sürümünden sonra root erişimi kaldırıldı. Root için V30b yüklemelisiniz ve 6.0 sürümü için vermiş olduğumuz root ve twrp yükleme makalemizden yararlanabilirsiniz. İşlemler bittikten sonra bu yazımızdaki adımları takip ederek Fulmics yükleyebilirsiniz.

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  9. Merhaba,

    LG G6 Theme APK ve LG G6 Theme APPS linklerinde sorun var galiba. Yenilemeniz mümkün mü?

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  10. bende fulmics 7.5 rom yüklü. rar dosyası içindeki app ve priv app klasörünü Framework dosyasındaki system klasörüne kopyaladım sonrada wipe yapıp Framework dosyasını flashladım flashlama işlemi bitttikten sonrada telefonu yeniden başlatmak isteyince karşıma supersu kurulsunmu diye bir uyarı geldi bende hayır dedim telefon LG logosu yazan açılış modunda kadı ve bir turlü açılmadı. anlatıln adımları tek tek uygulamam ragmen telefon neden acılmadı?

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  11. Fulmics 7 var zaten yinede hepsini indircekmiyim herşey için çok sağolun valla sayenizde telefon çok iyi oldu.root rom falan çok sağolun sürekli takipteyim

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    1. Desteğiniz için teşekkürler. UX 6.0 arayüzüne kavuşmak için Fulmics 7.5 yüklü olması şartı var ve dolayısıyla verilen dosyaların hepsini indirmeniz gerekiyor.

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      1. Tamam çok sağolun yanınızdayız her zaman. Yenilikler her zaman iyidir. Hayırlı bayramlar

  12. Arkadaşlar tane tane anlatıyorum bakın
    Öncelikle 4 dosyayı da indiriyoruz ardından rar dosyasını klasöre çıkartın daha sonra rar dosyasının içinde app ve priv app adlı iki klasör var onları masaüstüne alın
    Daha sonra framwork zipini açın system klasörün girin ve daha önce rarlı dosyadan çıkardığınız app ve priv app klasörlerini buraya atın çıkan sorulara tamam diyin zipin içinde 3 tane klasör olacak.
    bunu gördüyseniz kapatın zipi daha sonra fulmics romu bu için dosya attığımız framework dosyasını ve tema apk yı sd kartınıza atın daha sonra yükleme işlemi şöyle
    Romu flashlayın daha sonra framework dosyasını flashlayın restart edin tel açılınca dosya yönticisindn tema apk yı kurun sonra ayarlar temadan lg g6 tema yı seçin
    ve olay bitmiştir

    aroma hatası alanlar twrp 3.0.0 ı yüklesinler

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    1. Bu güzel anlatım için teşekkürler, yazıya eklememize yardımcı olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz.

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  13. Ya adam gibi bilgi vermiyolar yarım yamalak yazıyorlar kendileride bilmiyor heralde ben kurdum rar dosyasındaki apk larıda tek tek kurdum öyle yaptım resimlerdeki gibi oldu cihaz ne kadar doğru artık bilmiyorum kimsenin tınladığı yok boşverin

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    1. Bende tek tek apk ları yükledim.resimdeki gibi oldu ancak sist arayüzü durduruldu diyo telefon donuyo sende oluyomu

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      1. Sistem arayüzü apk sını yükleme diğerlerini yükle ben öyle yaptım sıkıntı yok şimdilik

      1. Yazımız en güncel şekliyle tekrar hazırlanmıştır. Adımları tek tek uyguladığınızda sorun çözülecektir.

  14. flashlamayı yapıyorum ama System klasörünü yapamıyorum ayrıntılı bi şekilde anlatın yada bir video çekip atın

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    1. Ayrıntılı bir şekilde tekrar hazırlanmıştır. Adımlar tek tek uygulandığında sonuca varabibilirsiniz.

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    1. Flashlama işlemleri gayet basittir. RAR dosyası ile ilgili olarak system klasörüne kopyalamanız yeterli olacaktır.

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  16. Rar dosyası twrp modundayken kurulumdan önce mi sonra mı kopyalancak rar dosyasını system klasörüne nasıl kopyalıcaz biraz daha ayrıntılı anlatırmısınız bunları sistem arayüzü hatası verip kitleniyor cihaz

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  17. Ahmet konuya ekle ; “LG G6 Theme APPS” diye indirlen dosya flashlanmayacak. System klasörüne yapıştırılcak ama fremawork flashlanacak.

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      3. İşlem, RAR’dan çıkarılıp Framework’teki system yerine kopyalama ile sonlanmaktadır. Yazımızı güncelledik.

  19. rar dosyasının ıcınde zıp yok .. kendısını zıp formatına cevırıp flaslamak ıstedım olmadı hata aldın?. bu konuya cozum bulurmusun

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    1. RAR dosyası içindeki dosyalar ZIP şeklinde ise hepsini RAR’dan çıkarıp tek tek flashlayabilirsiniz ya da RAR dosyasını ZIP haline çevirip flashlayabilirsiniz.

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