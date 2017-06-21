LG’nin 2014 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan LG G3, 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow güncellemesi olarak güncelleme politikasını kapattı. Geliştiriciler, akıllı telefon için ROM çalışmalarına başladı. Fulmics, LG G6’nın çıkmasıyla birlikte Fulmics 7.5 ROM‘unu UX 6.0 arayüzüyle sundu.

UX 6.0 Arayüzlü Fulmics 7.5 ROM Özellikleri

LG G6 SystemUI eklendi

eklendi LG Backup Launcher eklendi

eklendi LG Hava Durumu eklendi

eklendi LG Rehber eklendi

eklendi LG Hesap eklendi

eklendi LG Çağrı eklendi

eklendi LG Hava Durumu temaları eklendi

LG G3 Fulmics 7.5 İçin Gerekli İndirmeler

LG G3 Fulmics 7.5 Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz Theme APPS dosyasını RAR ‘dan çıkarıp “ app ” ve “ priv app ” dosyalarını “ Framework ” dosyası içindeki “ System ” bölümüne kopyalayın ve izinlere onay verin.

dosyasını ‘dan çıkarıp “ ” ve “ ” dosyalarını “ ” dosyası içindeki “ ” bölümüne kopyalayın ve izinlere onay verin. Daha sonra Framework , ROM ve APK dosyalarını hafızaya kopyalayın.

, ve dosyalarını hafızaya kopyalayın. Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. ( 5.0 için RootTWRP ve 6.0 için Root&TWRP Rehberi )

ve ) Root&TWRP işlemlerinden sonra telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın.

Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.

sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. Bu işlemden sonra TWRP’nin Wipe > Advanced Wip e adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın.

e adımlarını takip edip seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın. İşlem bittikten sonra Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ve Framework dosyalarını flashlayın.

kısmına girin ve sırasıyla ve dosyalarını flashlayın. Flashlama işlemlerinden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

bölümüne girip seçeneği ile telefonu yeniden başlatın. Telefon açılınca LG G6 Tema APK dosyasını yükleyin.

UX 6.0 Fulmics 7.5 Ekran Görüntüleri