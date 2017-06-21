LG’nin 2014 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan LG G3, 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow güncellemesi olarak güncelleme politikasını kapattı. Geliştiriciler, akıllı telefon için ROM çalışmalarına başladı. Fulmics, LG G6’nın çıkmasıyla birlikte Fulmics 7.5 ROM‘unu UX 6.0 arayüzüyle sundu.
UX 6.0 Arayüzlü Fulmics 7.5 ROM Özellikleri
- LG G6 SystemUI eklendi
- LG Backup Launcher eklendi
- LG Hava Durumu eklendi
- LG Rehber eklendi
- LG Hesap eklendi
- LG Çağrı eklendi
- LG Hava Durumu temaları eklendi
LG G3 Fulmics 7.5 İçin Gerekli İndirmeler
- LG G3 Fulmics 7.5 indir
- Fulmics 7.6 Update
- LG G6 arayüzü için framework indir
- LG G6 Theme APK
- LG G6 Theme APPS
LG G3 Fulmics 7.5 Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz Theme APPS dosyasını RAR‘dan çıkarıp “app” ve “priv app” dosyalarını “Framework” dosyası içindeki “System” bölümüne kopyalayın ve izinlere onay verin.
- Daha sonra Framework, ROM ve APK dosyalarını hafızaya kopyalayın.
- Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 için RootTWRP ve 6.0 için Root&TWRP Rehberi)
- Root&TWRP işlemlerinden sonra telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın.
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- Bu işlemden sonra TWRP’nin Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini yapın.
- İşlem bittikten sonra Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ve Framework dosyalarını flashlayın.
- Flashlama işlemlerinden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
- Telefon açılınca LG G6 Tema APK dosyasını yükleyin.
UX 6.0 Fulmics 7.5 Ekran Görüntüleri
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AHMET BEY NEDEN CEVAP VERİLMİYOR ACABA YORUMLARA. BİR SIKINTI YAŞIYORUM KAMERA İLE İLGİLİ. YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZZ?
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Dostum g5 kamerasını flashla. Bende de sorun vardı düzeldi. https://mega.nz/#!ho8WlTZC!L9ICLPwQTG-0QSg1EDFeZHyxE9kxTNLG1nYsx4PhvBA