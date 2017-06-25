[ROM][UX5][H815] LG G4 H-ROM Yükleme Rehberi

LG G4 için şimdiye kadar bir çok rom geliştirildi. UX5 arayüzüne sahip belkide tam olarak uyarlanan romun bu olduğunu düşünüyoruz. LG G4 H815 modeli için XDA geliştiricisi By tarafından hazırlanan bu romun bilenen bir hatası bulunmuyor. LG G5 arayüzüne sahip H-ROM yükleme talimatlarına uyarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. XDA forumlarında ilk romu olduğunu belirten Astrako, Android 6.0 Marshmallow V20p üzerine port etmiş. En son Mart güvenlik yamasına sahip olan rom, sadece bootloader kilidi açık ve root twrp yüklü telefonlarda kullanabilirsiniz. H815TR modeli için lütfen denemeyiniz.

LG G4 H-ROM UX5

En son MM aktarıldığını Tam UX5 G5 Kdz

İspanyol 20p taban (Mart güvenlik yaması )

Tamamen deodex olmuş

LG G5 Tüm uygulamaları

LG G6 hava durumu

Kilitli ekrandaki tüm hava animasyonları

Izinli çekirdek çekirdeği

Magisk 12 (@ topjohnwu sayesinde )

Viper4Arise (@ guitardedhero ve @ viper520 sayesinde )

En son LG uygulamaları ve GAPPS

Init.d ve busybox desteği

Çoklu pencere ve miniview dahildir.

Bilinen Hataları

GlanceView artık çalışmıyor.

Always ON mümkün değildir. (bir hata değil)

LG G4 UX5 H-ROM İndir:

Mega: İndir

H-ROM UX5 Kurulum Rehberi

Telefonunuzun hafızasına veya SD karta ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root&TWRP Rehberi)

TWRP’de Wipe>Advanced Wipe kısımlarına girip Cache-Dalvik Cache-System-Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

Temizleme işleminden sonra Install kısmından öncelikle ROM’u sonrasında GApps paketini flashlayın.

TWRP’nin Reboot sekmesine girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.

LG G4 UX5 Arayüzü Ekran Görüntüleri