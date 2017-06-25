[ROM][UX5][H815] LG G4 H-ROM Yükleme Rehberi

LG G4 için şimdiye kadar bir çok rom geliştirildi. UX5 arayüzüne sahip belkide tam olarak uyarlanan romun bu olduğunu düşünüyoruz. LG G4 H815 modeli için XDA geliştiricisi By Astrako tarafından hazırlanan bu romun bilenen bir hatası bulunmuyor. LG G5 arayüzüne sahip H-ROM yükleme talimatlarına uyarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. XDA forumlarında ilk romu olduğunu belirten Astrako, Android 6.0 Marshmallow V20p üzerine port etmiş. En son Mart güvenlik yamasına sahip olan rom, sadece bootloader kilidi açık ve root twrp yüklü telefonlarda kullanabilirsiniz. H815TR modeli için lütfen denemeyiniz.
LG G4 H-ROM UX5
- En son MM aktarıldığını Tam UX5 G5 Kdz
- İspanyol 20p taban (Mart güvenlik yaması )
- Tamamen deodex olmuş
- LG G5 Tüm uygulamaları
- LG G6 hava durumu
- Kilitli ekrandaki tüm hava animasyonları
- Izinli çekirdek çekirdeği
- Magisk 12 (@ topjohnwu sayesinde )
- Viper4Arise (@ guitardedhero ve @ viper520 sayesinde )
- En son LG uygulamaları ve GAPPS
- Init.d ve busybox desteği
- Çoklu pencere ve miniview dahildir.
Bilinen Hataları
- GlanceView artık çalışmıyor.
- Always ON mümkün değildir. (bir hata değil)
LG G4 UX5 H-ROM İndir:
- Mega: İndir
H-ROM UX5 Kurulum Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına veya SD karta ROM dosyasını kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root&TWRP Rehberi)
- TWRP’de Wipe>Advanced Wipe kısımlarına girip Cache-Dalvik Cache-System-Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmından ROM dosyasını flashlayın.
- TWRP’nin Reboot sekmesine girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.
LG G4 UX5 Arayüzü Ekran Görüntüleri
1 - 15
Merhaba
Fabrika ayarlarından sonra eski gmail hesabını istiyor ve 2 gündür ne denediysem olmadı.. Telefonu abim verdi onun kullandığı gmail hesabını bile kabul etmiyor.. Servis e gitmeden çözebilme şansımız yok sanırım..
Yeni gmail kurup 3 gün sonra tekrar deneyin
merhabalar benim h815p ARE cihazımda sebeke devamlı gidip geliyor 3-4 adet rom yukledim sorun aynı ne yapmam gerekiyor düzeltmek için lütfen yardım edermisiniz..
Uyumlu KDZ dosyasını yükleyin. Yüklediğiniz ROM’lar ile telefon arasındaki modem bağlantısı farklı olduğundan bağlantı kurulamıyor olabilir.
Gapps olarak hangisini yüklemeliyim.
GApps paketine gerek bulunmamaktadır. ROM içinde Google uygulamaları gömülü bir şekilde gelmektedir.
Teşekkür ederim.
TWN versiyonu için bootloader yok mu arkadaşlar ya, bulamıyorum bir türlü.
Sadece Avrupa versiyonları için var.
Lg G4 Beat İçin Gecerlimi
Sadece LG G4 H815 modeli için geçerlidir.
G4 beat rom uyumlu degilmi
Maalesef uyumlu değil.
Tesk.
Rica ederiz.
Lg g4 um var bootloader kırmak ıstemıyorum .kdz veya .tot olarak bu romu yayınlarmısınız root olması şart değil
Telefon model numaranız H815 avrupa versiyonu ise buradaki talimatları izleyiniz. https://www.lgdestek.net/lg-g4-bootloader-kilidi-acma-root-recovery-yukleme-23435/
adam bl kırmak istemiyorum demiş. Sanırım okumuyorsunuz yorumu.