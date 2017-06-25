Uygulamalar Donuyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Android akıllı telefonlarda en büyük ayrıcalık geniş uygulama desteği. Açık kaynak kod yapısı nedeniyle hem çok sayıda uygulama bulunuyor hem de Google Play Store üzerinden çok rahat bir şekilde uygulama indirilebiliyor. Fakat uygulama sayısı bu kadar fazla olsa da Android akıllı telefonlarda bir o kadar da uygulama sorunu yaşanmakta. Bu durumda LG akıllı telefonlarında da kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. En sık olarak ise LG Uygulamalar Donuyor sıkıntısıyla karşı karşıya kalınıyor. Kimi zaman uygulamayı yüklediğiniz andan itibaren kimi zaman belli bir süre kullanıldıktan sonra uygulamalarda yaşanan bu sorunu çözebilmek için belli başlı yöntemlerde var.

Uygulamalar Donuyor Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

Uygulamalar Donuyor sorununun neden kaynaklandığından kısaca bahsedelim. Bunun birçok nedeni olabilir. Eğer uygulamayı ilk yüklediğiniz anda önerilen sistem özelliklerinden yüksek özelliklere sahip olmasına karşın telefonunuzda donma sorunu yaşıyorsanız uygulamanın kaynak kodlarında bir sıkıntı var demektir.

Bunun dışında bir süre sonra uygulamalarda sorunlar yaşanıyorsa sorun; güncelleme hatası, sistem güncelleme sonrası uyumsuzluk, hafızanın aşırı donması, ön bellek sorunları, sistem hatalarından kaynaklı olabilir. Hemen çözüm yollarına geçelim.

Hafıza Alanını Kontrol Etmek, Alan Açmak

Uygulamalarınızı sorunsuz olarak kullanırken bir süre sonra Uygulamalar Donuyor sorunu yaşarsanız, bu durumda ilk yapacağınız işlem telefon hafızasını kontrol etmek olacak. Telefon hafızasında boş alan miktarı çok az ya da yoksa, bu durumda uygulamaların ön belleklerinde sıkıntı yaşanacak ve LG Uygulamalar Donuyor sorunuyla karşı karşıya kalacaksınız.

Uygulamalarda çökme sorununa bile neden olan aşırı dolu hafıza sorununu çözmek adına telefonunuzda yer alan dosyaları SD karta taşımayı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde telefon hafızasın boşalacaktır. Tabi ki dosyalarınızı silerek de yer açabilirsiniz.

Uygulama Ön Belleklerini Temizleme

Telefon hafızasında yaşanan aşırı dolma sorunu nedeniyle LG Uygulamalar Donuyor sorunuyla karşı karşıya kalabileceğiniz gibi, uygulamaların ön belleklerinin aşırı donması durumunda da benzer sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda bir nevi uygulamaların hafızalarında aşırı dosya birikmesi, uygulamada çökme sorunlarına neden olabilmekte. Bunun için ön bellek temizleme işlemine bakalım.

Uygulama menüsü üzerinden “ ayarlar ” kısmına girin.

” kısmına girin. Daha sonra bu bölümden “ Genel ” menüsüne geçin.

” menüsüne geçin. Daha sonra “uygulamalar” kısmına girmeniz gerekecek.

Ardından ise Uygulamalar Donuyor sorunu yaşadığınız uygulamayı seçip daha sonra “Depolama” menüsüne girelim ve buradan “ön bellek temizle” veya “ön bellek sil” sekmesini seçmeniz gerekiyor.

Son olarak verileri sil demeniz yeterli olacaktır.

Uygulamaları Güncelleme

Android sürüm değişiklikleri nedeniyle uygulamaların işletim sistemiyle uyum sorunları yaşanabilir. Sürüm güncellemesi değil, sadece sistemsel güncellemelerde de benzeri sorunlar yaşanabiliyor. Böyle bir durumda uygulama geliştiricileri yeni sürüme uyumlar ya da uygulama sorunlarını çözme adına güncellemeler yayınlıyor. LG Uygulamalar Donuyor sorununa çözüm oluşturma konusunda da mutlaka Google Play Store üzerinden uygulamaların güncellemelerini kontrol etmeli ve yüklemeniz gerekli.

Tamamen Ön Bellek Temizleme

Yukarıda bahsettiğimiz ön bellek temizleme sisteminden sonra bile sorun yaşıyorsanız tüm ön belleği temizlemeniz gerekiyor. Bunun için yapacağınız işlem ise telefon ön belleği temizlemek olacak. Yapacağınız işlemler ise şöyle;

Telefonumuzu kapalı konuma getirip güç tuşu ve ses kısma tuşuna basarak telefonun açılış ekranına gelmesini bekliyoruz.

Kurtarma modu karşınıza geldikten sonra “wipe cache partition” kısmına iniyoruz. Bunun için ses açma ve kapama tuşları kullanılıyor.

Ardından işlemi onaylayıp silme işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. Telefon yeniden başlayınca sorun çözülüyor.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Tüm bu işlemleri yapmanız ve uygulamada sorun olmadığına emin olmanız durumunda, hala LG Uygulamalar Donuyor sorunu yaşıyorsanız telefonun sistemsel bir bozulma yaşadığı düşünülebilir. Böyle bir durumda telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak yardımcı olacaktır.