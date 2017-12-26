[V300] LG V30 V20a Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yayımlandı

LG, en son çıkardığı amiral gemisi LG V30 modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesini Güney Kore’de ki cihazlar için yayımlandı. Android 8.0 yazılım güncellemesi yakın zamanda Avrupa diğer bölgelerde de yayımlanmaya başlayacak. Henüz ülkemizde satışı bulunmayan akılı telefon kutudan Android 7 Nougat ile çıkacak. Türkiye kullanıcıları LG V30 satın aldıklarında telefonlarını direk Android 8 sürümüne yükseltebilecekler.

LG V30 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Uzun süredir beklenen ve beta testleri devam eden akıllı telefonun Güney Kore kullanıcıları bugün güzel bir haber ile telefonlarını Android 8.0 Oreo sürümüne yükseltti. LG, güncellemeyi ilk olarak kendi ülkesinde paylaşmasının bir sebebi bulunuyor. Geçtiğimiz ay Güney Kore’de LG V30 için Beta programı başlatıp kısıtlı bir kitle ile beta süreci yaşayan LG, bu güncelleme ile daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından yeni yazılımın geliştirilmesini yapacak. Daha sonra hatalarda arındırılmış bir Oreo yazılımını tüm dünyaya sunacak.

Güncelleme boyutu yaklaşık 1412 MB boyutunda ve LG Bridge ile OTA üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.

Android 8.0 Oreo Güncelleme Detayları

Güncelleme alan modeller.

LGMV300K V30 LGMV300K_Android_O-OS_v20a LGMV300KS V30 LGMV300K_Android_O-OS_v20a LGMV300L V30 LGMV300L_Android_Oreo_v20d LGMV300S V30 LGMV300S_Android_Oreo_v20d

LG V30 V300 V20a Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG V30 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTA ile güncelleme yapmak isteyenler;