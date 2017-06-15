Video Çekerken “Çıt Çıt” Sesi Çıkıyor Sorunu

Her akıllı telefon kullanıcısı, telefonu ile birlikte güzel anıların fotoğrafını çeker ve videolarını kaydeder. Son zamanlarda LG G4 kullanıcıları, video çekiminde yaşadıkları “çıt çıt” sorundan şikayetçi olmaya başladılar.

Çıt Çıt Sorunu Çözümü

LG G4 kullanıcıları, eşsiz ve mükemmel performans sunan kameralarıyla video çekmek istediklerinde ses sorunu ile karşılaşıyorlar. Örneğin; araba ile giderken yolun videosunu çektiklerinde ortamın sesi haricinde videoda “çıt çıt” sesleri de yankılanıyor.

Çıt çıt sesinin çıkmasını kronik bir sorun olarak algılayan telefon kullanıcıları, her ne kadar bu şekilde tahmin etseler de bu sorun kronik bir sorun olarak geçmemektedir.

Sorunun Kaynağı Wi-Fi

Telefonun anakartı üzerinde bulunan Wi-Fi entegresi, telefonda Wi-Fi aktifken tarama başlıyor ve bu tarama oldukça güçlü bir tarama oluyor. Çekim gücü açısından taramayı geniş bir alanda güçlü yapan entegre, kendi tarama gücünden dolayı çıkan sesi video çekimlerine yansıtıyor ve ortaya nahoş bir durum olarak yansıtıyor.

LG G4 kullanıcılarının sorundan kurtulmak için tek yapmaları gereken şey, telefon ile video çekimi yapmadan önce Wi-Fi ağını kapatmaktır. Wi-Fi kapalıyken videoda seslerinin çıkmayacağını anlayacaklardır.