WhastApp Sorun Var, Mesajlar Neden Gitmiyor
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Popüler mesajlaşma uygulaması WhastApp’da bu akşam itibari ile kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. WhatsApp‘da mesajların, İnternet bağlantısı olduğu halde gönderilemediğini ve yeni mesaj gelmediği söyleyebiliriz. Dünya genelinde yaşanan bir sorun yüzünden WhatsApp mesajlaşma uygulaması kullanılamıyor.

WhatsApp Dünya Genelinde Çöktü

Son dönemlerde Facebook sunucularında barınan sosyal medya siteleri ve mesajlaşma uygulamalarında sorunlar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta aynı sorunlar ve erişim engeli Instagram içinde yaşanmıştı. Facebook sunucularında barınan dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp 03.05.2017 – 21:00 itibari ile kullanılamıyor.

Şuan çözüm için herhangi bir şey bulunmuyor. Uygulamayı kaldırıp yüklemenize gerek yok. Sunucularda kaynaklanan sorunun düzelmesini bekleyeceğiz.

WhatsApp yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir gelişme olduğu zaman buradan sizlere duyuracağız.

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  • Ceyhun Mamedov

    Android 7 de bir sorun yoktu

    • Ahmet DİZDAR

      Sorun, WhatsApp uygulamasının globalde (dünyada) bağlantı sorunu ile ilgili olduğu saptandı.

      • Ceyhun Mamedov

        Tamam da benim telefonumda neden acaba sorun yok?

  • Sezer Atak

    LG G5 H850TR için 7.1.1 ne zaman gelecek veya böyle bir çalışma var mı ?

    • Ahmet DİZDAR

      Şu an için öyle bir çalışma bulunmamaktadır. Tahminlerimiz LG G5 modelinin 7.1 güncellemesini alıp güncelleme politikasını kapatacağı yönde ilerliyor.

      • Cüneyt Özcan

        Çok mantıklı ancak G5 android 8.0 (oreo)’yu çok rahat çalıştırabilecek donanıma sahip. G4 ve V10 7.0 alacaksa G5’in de 8.0 alması gerek bence

      • Sezer Atak

        7.1 verip bırakırlarsa hayatımda gördüğüm en saçma güncelleme politikası üzerinde ilerlemiş olurlar 8.0’ı bu telefon havada karada her yerde her şekilde çalıştırır