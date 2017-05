Popüler mesajlaşma uygulaması WhastApp’da bu akşam itibari ile kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. WhatsApp‘da mesajların, İnternet bağlantısı olduğu halde gönderilemediğini ve yeni mesaj gelmediği söyleyebiliriz. Dünya genelinde yaşanan bir sorun yüzünden WhatsApp mesajlaşma uygulaması kullanılamıyor.

Son dönemlerde Facebook sunucularında barınan sosyal medya siteleri ve mesajlaşma uygulamalarında sorunlar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta aynı sorunlar ve erişim engeli Instagram içinde yaşanmıştı. Facebook sunucularında barınan dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp 03.05.2017 – 21:00 itibari ile kullanılamıyor.

Şuan çözüm için herhangi bir şey bulunmuyor. Uygulamayı kaldırıp yüklemenize gerek yok. Sunucularda kaynaklanan sorunun düzelmesini bekleyeceğiz.

WhatsApp yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir gelişme olduğu zaman buradan sizlere duyuracağız.

WhatsApp is having issues since 04:11 PM ESThttps://t.co/hGQzHHfhC6

RT if you're also affected #whatsappdown pic.twitter.com/wffO8Pd061

— Outage Report (@ReportOutage) May 3, 2017