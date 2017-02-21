Whatsapp durum özelliği ile Snapchat ve Instagram‘da kullanılan hikayeler özelliğini bünyesine kattı. 24 Şubat’ta sekizinci yaşına kutlamaya hazırlanan Whatsapp, bu önemli günde kullanıcılarına durumum (hikayeler) özelliği sunacak. Peki bu Whatsapp durumum nedir? Whatsapp durum nasıl ayarlanır? Whatsapp üzerinden fotoğrafları ve videoları arkadaşlarınız ve Whatsapp kişileriniz ile güvenli bir şekilde hikayeler formatında paylaşa bileceksiniz.

Whatsapp Durum (hikayeler) Nedir?

Popüler mesajlaşma uygulaması yeni özellik ile kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi. Daha önce Snapchat ve Instagram‘da kullanılmaya başlanan hikayeler özelliği, Whatsapp uygulamasında durum olarak fotoğraf ve videoları paylaşabilecek. Whatsapp durum’da paylaşılan fotoğraflar ve videolar diğer uygulamalarda olduğu gibi 24 saat içinde silineceğini de belirtelim. Paylaştığınız durumlar uygulama üzerinden uçtan uca şifrelenecek ve güvenlik böylece sağlanmış olacak. Durumum üzerinden yaptığınız paylaşımlar herkese açık veya belirlediğiniz kişiler tarafından görüntülenecek.

WhastApp Durumum Nasıl Ayarlanır?

Whatsapp uygulamasını açtığınızda karşınıza çıkan ana ekranda Aramalar – Sohbet – Kişiler sekmesi bulunuyordu. Yeni güncelleme ile bu bölüme Durum menüsü eklenmiş. Artık bu ekranda Durum sekmesine gelerek yeni hikayeler ve durumlar paylaşabilirsiniz.

Durum sekmesine geldiğinizde kaşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradan ”durum eklemek için dokunun” sekmesine dokunup yeni durumlar ekleyebilirsiniz.

Yeni durum ve bir hikaye eklemek istediğinizde kameranız aşağıdaki gibi açılacak ve yeni durumları, hikayeleri ekleye bileceksiniz.

Whatsapp’a eklediğiniz fotoğraf ve videolar hikayeler özelliğinde olduğu gibi arkadaşlarınıza gösterilecek. Durumum gizlilik ayarları yaparak, ‘Kişilerim‘ ‘Şunlar hariç kişilerim’le paylaş‘ ‘Sadece şu kişiler ile paylaş‘ paylaşımlarınızı istediğiniz kişilerin göreceği şekilde ayalaya bilirsiniz.

Bu özellik kısa süre içinde ülkemizde de tüm kullanıcılara kullanılmaya başlayacak. Şuan sadece bazı bölgelerde beta kullanıcıları bu özelliklere erişebiliyor. 24 Şubat itibari ile tüm beta kullanıcıları bu özelliği ülkemizde de kullanabilecek. Yaptığınız paylaşımlar aşağıdaki görseller gibi slayt halinde görünecek.