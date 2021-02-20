WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmezse Ne Olacak?

2021 yılının ilk bomba olayını patlatan WhatsApp uygulaması, Ocak ayında kullanıcılarına sunduğu “Gizlilik(!) Sözleşmesi” ile yeni hüküm ve koşulları kabul etmeye zorlayacağını duyurduktan sonra büyük bir tepkiye yol açtı. Güncellenen ifadeler, insanların Facebook‘un sohbetlerinin içeriğini veya bunun gibi bir şeyi alacağını düşünmesine neden oldu. Yeni WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olacağı hakkında açıklamalar da yapıldı.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmezse..

Büyük tepkilerden sonra WhatsApp, sözleşmeyi rafa kaldırdı ve gündemde bomba gibi yer alırken birden kesildi. Çoğu kullanıcısı, uygulamayı silerek yerine Telegram, Signal, BiP gibi çeşitli mesajlaşma uygulamalarına geçmeye başladı ve uygulama kan kaybetmeye başlamıştı. Şirketin belirttiği gizlilik politikası 8 Şubat‘ta başlaması gerekirken gelen tepkiler üzerinde 15 Mayıs‘a çekilmek zorunda kalındı.

WhatsApp, dünya genelinde 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olmasıyla zorunlu kıldığı sözleşmeyi tekrar gündeme getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp uygulamasında yer alan Durum özelliğinde yer alan WhatsApp hikayesinde üstte yer alan gizlilik bilgilendirici içerik yer almaya devam ediyor.

Gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar kabul etmeyenler için ne olacağını açıklayan firma, bazı özelliklerden mahrum kalacağımızı resmen niteledi. Kabul etmeyenler, birkaç hafta boyunca arama ve bazı bildirimleri alabilecek fakat uygulama üzerinden mesajalamayacak ve mesaj gönderemeyeceğiz. Bundan sonra ne olacağı belli değil, ancak WhatsApp’ın 120 gündür etkin olmayan hesapları silme konusunda yeni bir politikası var ve yeni şartları reddederseniz bu şekilde sayılabilirsiniz.

Popüler inancın aksine WhatsApp, Facebook ile meta verileri yıllardır paylaşmaktadır; bu güncellemeden sonra ana gemiye geri göndereceği tek yeni şey, Facebook’un çeşitli hizmetlerinde size reklamları daha iyi hedeflemesine yardımcı olmak için ödeme ve işlem verileridir. Bu zorlu sürece birlikte şahit olarak neler olup biteceğini göreceğiz.