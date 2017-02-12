WhatsApp İki Adımda Doğrulama Ayarları Nasıl Yapılır?

WhatsApp için iki adımda doğrulama özelliği geldi. İki adımda WhatsApp mesajlaşma uygulamasının güvenliğini nasıl sağlayacağınızı anlattık.

WhastApp mesajlaşma uygulaması için İki adımda doğrulama işlemini tüm kullanıcılara aktif etti. Geçtiğimiz yıl beta kullanıcıları tarafından kullanılan bu özellik artık tüm Whatsapp kullanıcılarına açıldı. İki adımda doğrulama özelliğini isteğe bağlı olarak aktif edip kullanabilirsiniz. WhatsApp uygulamasının son güncellemesi ile bu özellik kapalı olarak geliyor. Uygulamanın hesap ayarları bölümünden etkinleştirmek gerekiyor.

İki Adımda Doğrulama Nedir?

Uygulamanın ayarlar bölümünde yer alan Hesap işlemleri menüsünden etkinleştirilen iki adımda doğrula işlemi için sizden 6 haneli bir pin kodu oluşturmanızı istiyor. WhatsApp iki adımda doğrulama özelliğinin kullanım amacı, yeni bir telefona geçtiğinizde veya uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediğinizde karşınıza çıkıyor.

İki Adımda doğrulama işlemi aktif olmayan telefonlarda, WhatsApp uygulamasını yeni kurduğunuzda telefona sadece doğrulama masajı geliyor. İki adımda doğrulama işlemi aktif olan kullanıcılarda ise telefona gelen doğrulama mesajından sonra oluşturulan pin kodunun girilmesi ile iki adımda doğrula işlemi gerçekleşiyor.

İki Adımda Doğrulama Şifremi Unutursam Ne Olur?

İki adımda doğrulama işlemini telefonunuzda aktif hale getirdiniz ve doğrulama şifresini unuttunuz, WhatsApp bunun içinde bir çözüm üretmiş. İki adımda doğrulama işlemini ektinleştirirken sizden bir e-posta hesabı istiyor, e-posta hesabını doğru girdiğinizden emin olmanız lazım, çünkü doğrulama şifrenizi unuttuğunuzda kayıtlı e-posta ile iki adımda doğrulama işlemini kapatabiliyorsunuz. Böylece şifre olmadan hesabınıza erişebiliyorsunuz. Yedek e-posta adresi oluşturmadınız ve parolanızı unuttuğunuz durumlarda ise 7 gün boyuca WhatsApp erişiminiz olmayacak. 7 gün sonunda WhatsApp hesabınızda bulunan tüm mesajları silerek size bir doğrulama mesajı gönderiyor böylece hesabınızı yeniden kurtarmış oluyorsunuz.

Uygulamayı sadece bir telefonda kullanan kullanıcılar için pek bir şey ifade etmese de iki adımda doğrulama işlemi, sürekli telefon değiştiren ve uygulamayı telefondan kaldıran kişiler için iyi bir güvenlik yöntemi olabilir.

İki Adımda Doğrulama Nasıl Yapılır?

WhatsApp iki adımda doğrulama işlemlerini aktif etmek için aşağıdaki ayarları yapabilir ve video’yu izleyebilirsiniz.