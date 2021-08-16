WhatsApp iOS’tan Android’e Geçişe İçin İzin Verecek

Yeni WhatsApp özelliğinden şimdilik yalnızca iki Android telefon yararlanabiliyor.

WhatsApp nihayet iOS ve Android arasında sohbet geçmişine ve medya aktarımlarına izin verecek.

Bu özellikten şimdilik sadece Samsung’un katlanabilir telefonları yararlanacak.

Önümüzdeki haftalarda diğer Samsung telefonlarına da yayılacak.

WhatsApp nihayet kullanıcıları için iOS’tan Android’e geçişi biraz daha kolaylaştıracak bir özelliği etkinleştirebilir. İlk olarak Nisan ayında bildirilen WhatsApp’ın iOS’tan Android’e sohbet taşıma aracı artık yayına giriyor. Ancak, her WhatsApp kullanıcısı bundan yararlanamaz.

Samsung Lansmanında gösterildi, Galaxy Z3 ve Flip 3, kullanıcıları bir USB kablosu kullanarak yeni katlanabilir telefonlarına, WhatsApp sohbetleri ve medyaları aktarmak mümkün olacak. Samsung, sunumunda bunun herhangi bir Android akıllı telefon için bir ilk olduğunu belirtti.

WhatsApp daha sonra The Verge’e , iOS kullanıcılarının Samsung katlanabilirlerinden başlayarak tüm sesli notları, fotoğrafları ve konuşmaları Android telefonlara taşıma yeteneği eklediğini doğruladı. Bu özellik, “önümüzdeki haftalarda” Android 10 çalıştıran diğer Samsung telefonlarında da kullanıma sunulacak.