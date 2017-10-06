WhatsApp ipuçları ve Bilinmeyen Özellikleri (1)

WhatsApp mesajlaşma uygulaması için ipuçları ve Bilinmeyen Özellikleri sizler için derlemeye çalıştık. WhatsApp ipuçları içi gerekli ayarları ve talimatları makalemizde bulabilirsiniz.

WhatsApp, uygulamasını her gün kullanmanıza rağmen dikkatinizi çekmemiş bir dizi ipucu ve bilinmeyen bazı özellikleri vardır. WhatsApp Android uygulamasının tüm ayarlarını kontrol ettik ve WhatsApp’ın güzelliğinden keyif almanızı kolaylaştıracak bazı özellikleri bu yazımıza anlatmaya çalıştık. İşte size, WhatsApp’ın Android için sunduğu ipuçlarını ve püf noktalarını sunuyoruz. WhatsApp ipuçları ve bilinmeyen bazı özelliklerini nasıl kullanacağınızı detaylı olarak anlatıyoruz.

WhatsApp ipuçları Sesleri ve Bildirimleri

WhatsApp Sohbet Seslerini Kapatma

WhatsApp’da devam eden bir sohbet sırasında mesaj gönderip alırken can sıkıcı bir ses duyduğunuzu fark etmiş olmalısınız. Bu sesler sizi rahatsız ediyorsa, sohbet seslerini kapatabilirsiniz.

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun.

noktaya dokunun. Menüden “Ayarlar“ ı seçin ve ardından “ Bildirimler “ düğmesine dokunun .

ı seçin ve ardından düğmesine dokunun Gelen ve giden iletilerin sesini devre dışı bırakmak için “sohbet sesleri” işaretini kaldırın.

Sohbetler ve Gruplar için Farklı Sesler Ayarlayın

Varsayılan olarak, hem grup bildirimleri hem de bireysel sohbet bildirimleri WhatsApp’da aynı bildirim sesinde. Gelen mesajların bildirim tonlarını farklı sesler ayarlayacak grup ve sohbet mesajlarını daha kolay anlayabilirsiniz.

WhatsApp sohbetleri ve grupları için ayrı tonlarda bildirim sesi almak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun .

. Menüden “Ayarlar” ı seçin ve ardından “Bildirimler” düğmesine dokunun.

seçin ve ardından düğmesine Tekli sohbetlerin tonunu Mesaj bildirimleri altında “Bildirim tonu“ olarak değiştirin ve grup sohbetleri için Grup bildirimleri altındaki “Bildirim tonu” içindeki sesi değiştirin.

Cihazınızda ki özel zil seslerine benzer şekilde, WhatsApp kişileri için ayrı bildirim sesi ayarlamanızı sağlar. İstediğiniz sayıda kişi için özel zil sesi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, farklı gruplar için de özel bildirimler ayarlayabilirsiniz.

Özel bildirimleri ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Bildirim sesini değiştirmek istediğiniz arkadaşın WhatsApp sohbet açın ve sağ üst köşede üç dikey noktaya dokunun.

sohbet açın ve sağ üst köşede dokunun. Menüden “Kişiyi göster“ i seçin ve ardından “ Özel Bildirimler “ düğmesine dokunun.

i seçin ve ardından düğmesine dokunun. “özel bildirimler kullanın ” ve beğeninize göre bildirim ayarlarını değiştirin.

Not: Aygıtta bildirim tonunu, zil sesini, titreşimi, ışığı ve hatta açılır pencere bildirimini değiştirebilirsiniz. Bir grup için özel sesi korumak için, gruplar için de aynı adımları takip edin.

Bildirimleri Sıfırlama

WhatsApp’ın bildirim ayarlarıyla uğraştıktan sonra, sonuçtan memnun değilseniz ve varsayılan bildirimlere dönmek isterseniz, bunu aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun.

ve sağ üst köşedeki dokunun. Menüden “Ayarlar” ı seçin ve ardından “ Bildirimler “ düğmesine dokunun.

ı seçin ve ardından düğmesine dokunun. Sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve “Bildirim ayarlarını sıfırla” düğmesine tıklayın.

Tüm WhatsApp bildirim ayarlarınız varsayılan değerlere dönecektir.

WhatsApp’da can sıkıcı kişiler tarafından rahatsız mı oluyorsunuz? Sadece onları susturun! Belirli bir kişiden bildirim almak istemiyorsanız ve engelleme sizin için bir seçenek değildir, bunları silmeyi deneyin.

Bir görüşmeyi susturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Silmek istediğiniz bir kişiyi veya grup sohbetini açın .

. Sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve “Sessiz” düğmesine basın. Konuşmanın sesini kapatmak istediğiniz zaman dilimini seçmeniz istenecektir. Saati seçin ve Tamam’a dokunun.

Alternatif olarak , bir kişiye veya grubun WhatsApp ana ekranındaki “sohbetler” in altındaki bir sohbet dizesine dokunun ve sohbeti susturmak için hoparlör simgesine dokunun.

Bununla birlikte, sessize almak yetmiyor ve kişiyi engellemeyi tercih ediyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Engellemek istediğiniz sohbet dizisini açın .

. Sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve “Daha Fazla“ yı tıklayın.

dokunun ve yı tıklayın. Menüden ” Engelle“ ye dokunun.

Unutmayın: Bir grubu engelleyemezsiniz, yalnızca bir gruptan çıkabilirsiniz.

WhatsApp ipuçları Mesaj Gönderme Ayarları

Mesajlarınızı Biçimlendirin, Şekillendirin.

WhatsApp, kalın , italik ve üstü çizili gibi basit biçimlendirme yöntemlerini kullanarak metninizi şekillendirmenize izin verir. Bu özellik bir süre önce tanıtıldı ve herhangi bir bölümünü veya tüm metni koyu, italik veya öne çıkarmaya imkan tanıyor. Bunlara ek olarak, metnin fontunu Monospace olarak bile değiştirebilirsiniz.

Bununla birlikte, bu özellik’den yararlanmak için metnin önüne ve sonuna birkaç karakter eklemelisiniz, yani metninizi karakterlerin içine koymanız gerekir. Bu nedenle, aşağıdaki karakterleri hatırlamanız gerekir:

Kalın : Kalın yapmak istediğiniz metnin önüne ve arkasına * ekleyin. Örnek; *lgdestek*

Kalın yapmak istediğiniz metnin önüne ve arkasına * ekleyin. Örnek; İtalik : italikleştirmek istediğiniz metnin önünde ve sonrasında _ ekleyin. Örnek; _lgdestek_

Üst çizgi: Çarpı işareti eklemek için, metni ~ Örnek ~lgdestek~ içine alın

Çarpı işareti eklemek için, metni ~ Örnek ~lgdestek~ içine alın Monospace : Yazı tipini eş aralıklı olarak değiştirmek için, metni “ “ ye ekleyin. Örnek “`lgdestek“` Evet, karakter `her iki tarafa da üç kez yazılmalıdır.

İpucu: Yakında, WhatsApp düğmeleri yardımı ile metni formatlamanıza izin verecek karakterleri hatırlamanıza gerek kalmayacak. Bu özellik son zamanlarda WhatsApp Beta‘da görülmüş ve yakında herkes için yayınlanacaktır.

WhatsApp Yazı Tipi Boyutunu Değiştirin

İster büyük bir metinden veya küçük bir metinden hoşlansanız da, WhatsApp size sohbetlerdeki metnin boyutunu değiştirme seçeneği sunar.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun.

dokunun. Menüden “Ayarlar” ı seçin ve ardından “Sohbetler” e dokunun.

ı seçin ve ardından e dokunun. “Yazı tipi boyutu” na dokunun ve açılan menüden kullanmak istediğiniz yazı tipi boyutunu seçin.

Mesajları Yer İmlerine Ekleyin veya Mesajları Favori Olarak İşaretleyin

Başlıkta belirttiğimizi gibi, daha sonra mesajlara erişmek için iletileri favori olarak işaretleyebilirsiniz. WhatsApp terminolojisinde bu özellik “yıldız“ olarak bilinir. Örneğin, bir grup sohbetinde, bir kişi gelecekte ihtiyacınız olabilecek önemli bir şeyden bahsediyorsa, o belirli metni bulmak için tüm diziyi tekrar okumanız gerekmez; iletiyi “favorilere“ ve daha sonra ihtiyacınız olduğunda, “yıldızlı mesajlar” başlığı altında bulabilirsiniz.

Bir metni yıldız eklemek/yer imi koymak için, bir sohbet sırasında metne uzun dokunun ve üst çubuktaki “yıldız“ simgesine dokunun.

Yıldızlı mesajlara bakmak için WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey nokta üzerine dokunun. Menüden “Yıldızlı mesajlar“ ı seçin.

WhatsApp ipuçları – Konuşmalarında Mesaj Arama

Görünüşe göre birçok kişi, WhatsApp’daki “arama” kısmını yalnızca kişileri aramak için kullanıyor, aynı zamanda WhatsApp ile ilgili iletileri de arayabileceğini bilmiyor. WhatsApp mesajları içindeki metinlerde aranabilir. Ne kadar eski olursa olsun mesajlarda belirli bir metni arayabilirsiniz. Dahası, ayrı bir sohbette veya grup sohbetinde ayrıca bir metin araması yapabilirsiniz.

Tüm WhatsApp geçmişinden bir metni aramak için, üstteki çubuktaki büyütme simgesine dokunup arama teriminizi girin. Bu aramada kişi adlarını ve grup adını bile arayabilirsiniz.

Tek bir sohbette veya grup sohbetinde bir metni aramak için sohbet dizesini açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve ardından menüden “Ara“ seçeneğini seçin. Bir sonraki kelimeye geçmek için ok tuşlarını kullanın.

Alıntı Mesajları

Belirli bir metne bir açıklama eklemek isterseniz, alıntı özelliğini kullanın. Alıntı, birçok insan aynı anda sohbet ettiğinden grup sohbetinde karışıklığı önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, bireysel konuşmalarda alıntı özelliğini de kullanabilirsiniz.

Bir mesajdan alıntı yapmak için mesaja uzun süre dokunun ve üst çubukta bulunan yanıt simgesine hafifçe dokunun. Bir kez dokunduğunuzda, mesajın bir örneği yazım alanının yakınında görülecektir. Yorumu yazın ve teklif vermek için gönder düğmesine dokunun.

İnsanları Etiketleme

Bu özellik, yalnızca grup sohbetlerinde çalışır; öncelikli nedeni bir kişiyi tek tek sohbetlerde etiketlemek için.

Grup konuşmalarındaki kişileri etiketlemek için @ yazın ve etiketlemek istediğiniz kişiyi seçin. Grup bildirimlerinden başka, bunları etiketlediğiniz konusunda ayrıca bilgilendirilirler.

Mesajları Okunmamış Olarak İşaretle

Meşgulsünüz ve önemli olmayan mesajlara cevap veremiyorsunuz. Daha sonra cevap vereceğinizi umarak onları okunmamış tutun. Ancak WhatsApp’taki önemli bir mesajı yanıtlarken yanlışlıkla okunmamış iletilerden birini açtığınızı varsayın. Şimdi, hem siz hem ben, o anda mesaja cevap vermezsek, sonunda cevaplamayacağınızı biliyoruz. Daha güvenli olmak için iletileri okunmamış olarak işaretlemek ve daha sonra müsait olduğunuzda mesajları yanıtlayabilmeniz için görsel bir hatırlatıcı ayarlamak daha iyidir.

İletileri okunmamış olarak işaretlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp ana ekranındaki tek sohbet dizinine uzun basın.

Sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve menüden “Okunmamış olarak işaretle“ yi seçin.

WhatsApp ipucu: Mesajı okuduktan sonra okunmamış olarak işaretleseniz bile, diğer kişi hala mavi işaretler alacak ve mesajları okuyacaktır.

Mesajınızın Ne Zaman Okunduğu Öğrenin

Grup sohbetlerinde özellikle yararlıdır, ancak bireysel sohbetlerdeki çalışmalar da, özellik mesajınızın ne zaman teslim edildiğini ve arkadaşınızın okuduğu zamanı bilmenizi sağlar.

Mesajınızın ne zaman okunduğunu öğrenmek için gönderilen mesaja yan taraftan uzun dokunun ve ardından üst çubuktaki bilgi simgesine (i) dokunun. Bonus; Mesajın ne zaman okunduğu ile birlikte ayrıntılı bir kayıt göreceksiniz. “Teslim edilen” zamanı görüntülemek için kişi adına dokunun.

WhatsApp Toplu Mesaj, Birden Fazla Kişiye Mesaj Gönderme

Aynı anda birden fazla kişiye mesaj göndermek istiyor musunuz? Bir grup oluşturmak yerine, yayınları kullanarak birden fazla kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Mesaj, bireysel sohbet dizinine gönderilir ve hatta cevaplar yalnızca gönderene gönderilir.

Bir yayın göndermek için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp’ı açın ve dokunun üç dikey nokta sağ üst köşede.

ve sağ üst köşede. Menüden “Yeni yayın“ ı seçin.

ı seçin. Yayın göndermek istediğiniz kişileri seçin ve ardından mesajınızı girin.

WhatsApp Gizliliğini Mahremiyetle Altın Tutun

WhatsApp gizlilik ayarlarını mesaj ve kişisel güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Mesajlarınızı başkaları tarafından okunmaması için WhatsApp gizlilik ayarlarını düzgün bir şekilde yapılandırmanız gerekmektedir.

WhatsApp Son Görüntülenme Kapatma

WhatsApp son göründüğünüz kişiye üç gizlilik seçeneği sunar: Herkes, kişileriniz ve Hiç Kimse.

Herkes; numaranızı kaydedip kaydetmediğinize bakılmaksızın, adres defterinize kaydettiğiniz tüm insanlar son gördüğünüz görebilirsiniz demektir.

numaranızı kaydedip kaydetmediğinize bakılmaksızın, adres defterinize kaydettiğiniz tüm insanlar son gördüğünüz görebilirsiniz demektir. Kişilerim; Yanlızca adres defterinde bulunan kişilerin son gördüğünü görebileceği anlamına gelir (numaranız da onlarla birlikte kayıtlıysa)

Yanlızca adres defterinde bulunan kişilerin son gördüğünü görebileceği anlamına gelir (numaranız da onlarla birlikte kayıtlıysa) Hiç Kimse; Son gördüğünüz kişiyi göremezsiniz, sizin kişileriniz veya başkaları olsun demektir. Son görülen tamamen gizlenecek.

Son görünme ayarlarını “Hiç Kimse” yaparsanız, aynı zamanda son görülen diğerlerini de izleyemeyeceksiniz. Yani, temel olarak, belirli bir kişinin son görmesini kaldırmak istiyorsanız, ayarı “Kişilerim” olarak tutun ve kişilerinizden kaldırın.

En son Görülen Ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun .

ve sağ üst köşedeki . Menüden “Ayarlar“ı seçin ve “Hesap“a , ardından “ Gizlilik “e dokunun.

seçin ve , ardından dokunun. “Son görülen” düğmesine dokunun ve ihtiyaçlarınıza göre – Herkes, Kişilerim, Hiç kimse seçeneğini seçin.

Mavi Çeltikleri Kapatın ve Okundu Bilgilerinizi Gizleyin

Son görülen benzer şekilde, mavi çeltikler can sıkıcıdır ve bu da başka bir seviyede. Mavi çeltikleri kapatabilir ve okuduğunuz zaman damgasını gizleyebilirsiniz, böylece mesajı okurken diğer insanlar yalnızca ‘gri çift tık‘ görecek ve mavi tık’ları görmeyeceklerdir. Ayrıca, “okundu” bilgisi de hiçbir zaman gösterilmeyecektir.

Bununla birlikte yine son görüldüğüne benzer şekilde, okundu bilgisini kapatırsanız, çift tıklama işaretlerini ve okundu bilgisini göremezsiniz.

Okundu bilgisini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp messenger’ı açın ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun .

ve sağ üst köşedeki . Menüden “Ayarlar“ı seçin ve “Hesap“a , ardından “ Gizlilik “e dokunun .

seçin ve , ardından “Okundu bilgisini” kapatın.

Bonus İpucu: Okundu bilgisini kapatmak, yeni WhatsApp durumunu gizlice kontrol etmek isterseniz, diğer insanlara haber vermeden de kullanışlıdır. Üstelik, benzer şekilde, profil fotoğraflarınız için gizlilik ve WhatsApp gizlilik ayarında yeni WhatsApp statüsünü yapılandırabilirsiniz.

Kilit Ekranından Bildirimleri Gizle

WhatsApp bildirim içeriğini kilit ekranından gizlemek için doğrudan bir yol yoktur. Bununla birlikte, basit bir numara, hatta bir numara değil, bildirim içeriğini gizlemenize izin veren Android işlevselliği.

İletilerinizin insanlar tarafından okunmasını önlemek için, kilit ekranı bildirimlerini devre dışı bırakmanız gerekir. Ve bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Android cihaz ayarlarını açın .

. “Uygulama Yöneticisi” ve ardından ” WhatsApp ” seçeneğine gidin.

ardından ” Bildirimler ” düğmesine dokunun.

düğmesine dokunun. “Kilit ekranında bildirimleri gizle ” buradan bildirimleri gizleyebilir daha sonra tekrar açabilirsiniz.

Sohbetleri, Sohbet Listesinde Görünmesini Engelleme

Çoğu zaman bir sohbeti silmek istemiyoruz, ancak sohbet listesinin altındaki varlığını beğenmiyoruz. Durumlarda ne yapmalıyız?

Bir sohbeti gizlemek için şahane bir “Arşivle sohbet ” özelliği bulunuyor. Bir sohbeti arşivleyerek, onu açık konuşma listesinden kaldırırsanız da, aynı şey kimsenin görmediği “arşiv sohbetleri” nin altında sadece siz görürsünüz.

Sohbeti arşivlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Arşivlemek ya da sohbetlerinizin altında görünmesini gizlemek istediğiniz konuşma dizinine uzun dokunun .

. Sohbeti arşivlemek için üstteki çubukta bulunan arşiv simgesine dokunun.

Arşivlenmiş sohbetleri görüntülemek için, konuşma listesinin sonuna gidin ve “arşivlenen sohbetler” e dokunun. Arşivlenmiş bir sohbet dizesinden bir ileti aldığınızda, arşivlenen sohbetlerden otomatik olarak kaldırılacak ve ileti dizisi listesinin altında görünecektir.

Zaman Kazandıran Kısayollar ve Ayarlar

Ana Ekrana Sohbet Kısayolu Ekleyin

Bir kişi veya grupla düzenli olarak sohbet eder misiniz? Ana ekranınızda sohbet kısayolunu ekleyerek hayatınızı kolaylaştırın.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp messenger’ı açın ve “Sohbetler“ in altındaki sohbet sohbet dizinine dokunun .

in altındaki . Sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun ve menüden “Sohbet kısayolu ekle” yi seçin.

Sohbetleri Yukarıya Sabitleyin

Ana ekranınıza kısayol eklemeyi sevmiyorsanız endişelenmeyin. WhatsApp, bu yoğun dünyada hayatınızı kolaylaştıracak başka bir dahili özellik barındırıyor. Sohbet sabitlemesinden bahsediyoruz . Sohbet sabitlemeyle, WhatsApp sohbet listenizin üst kısmına en fazla 3 sohbeti yerleştirebilirsiniz.

Sabitlenmiş kişi/grup dışındaki bir kişiden yeni bir mesaj alsanız bile, sabitlenmiş sohbet, sohbet listesine girmez, mevcut üst konumda kalır. Sohbet sabitleme gerçekten çok yararlıdır.

Bir sohbeti en üste getirmek için sohbet’e uzun süre dokunun ve üstteki çubuktaki simgeye dokunun. Sohbeti silmek için, sohbete tekrar uzun basın ve Sabitleme simgesine dokunun.

WhatsApp’da Birden Fazla Fotoğraf Gönder

WhatsApp arkadaşınız veya bir grup ile bir düğün, parti veya başka bir etkinlikte çekilmiş resimleri paylaşmak istiyorsanız bunları tek tek göndermenize gerek yoktur, WhatsApp belirli bir sohbete/gruba birden fazla fotoğraf gönderebilirsiniz.

Bunu yapmanın iki yöntemi vardır.

Birinci Yöntem:

Birden çok fotoğrafı paylaşmak istediğiniz sohbet/grup sohbetini açın .

. Dokunun eki simgesini ve seçme galerisi açılan menüden.

ve açılan menüden. Göndermek istediğiniz fotoğraflardan birine dokunun .

. Sol alt köşede bir beyaz ekle simgesi göreceksiniz. Birden fazla fotoğraf seçmek için dokunun ve fotoğraflarınızı seçip gönderin.

İkinci Yöntem

Birden çok fotoğrafı paylaşmak istediğiniz sohbet/grup sohbetini açın .

. Dokunun eki simgesini ve seçme galerisi açılan menüden.

ve açılan menüden. Sağ üst köşede, dokunun çoklu seçim simgesini .

. Fotoğraflara dokunun ve seçin ve Tamam’a basın.

ve Fotoğrafları gönderin.

Kısayol: Alternatif olarak, galeride bir kez fotoğrafa dokunmak yerine, göndermek istediğiniz fotoğrafa uzun dokunun; üst çubukta “1 seçili” görürsünüz. Göndermek istediğiniz diğer fotoğraflara dokunun; her dokunduğunuzda “seçilen” sayısı değişir. Daha sonra seçtiğiniz fotoğrafları gönderin.