WhatsApp Konum Bilgisi Karşı Tarafa Nasıl Gönderilir

WhatsApp’da sadece mesajlaşmak dışında kullanabileceğimiz o kadar çok işlem var ki. Günümüzde şirketlerde dahil olmak üzere kullanıcılarda WhatsApp üzerinden haberleşiyor ve iletişim kuruyor. WhatsApp uygulaması günümüze kadar o kadar gelişti ki, sadece mesaj göndermek dışında yaptığı işlemler ile hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu yazımızda sizlere WhatsApp üzerinden konum nasıl gönderilir? WhatsApp mesajlaşma uygulaması ile yer konum bilgilerimizi en doğru şekilde karşı tarafa nasıl iletiriz anlatmaya çalışacağız.

WhatsApp Konum Bilgisi Paylaşma

Bulunduğunuz konumu veya bir yeri karşı tarafa iletmek adres tarifi yapmak’dan daha kolaydır. Beş, on metre gibi bir hata payı ile yerinizi, konumuzu karşı tarafa iletebilirsiniz. Konum bilginizi en doğru şekilde karşı tarafa ilettiğinizde, arkadaşınızın size ulaşması için bu bilgileri Navigasyon olarak kullanmasını da sağlamış olursunuz. Navigasyon sayesinde arkadaşınızın size ulaşması kolaylaşmış ve hangi yoldan daha hızlı ulaşacağını da sağlamış oluyorsunuz.

WhatsApp Konum Nasıl Gönderilir?

WhatsApp mesajlaşma uygulaması ile konum göndermek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Ama doğru konum göndermek için bazı ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru konum bilgisi göndermediğiniz.

1-) WhatsApp uygulamasını açtığınızda, Aşağıda gösterilen menüye tıklayınız.

2-) Açılan menüden ”Konum” seçeneğini seçiniz.

3-) Açılan haritanın altında bir kaç seçenek göreceksiniz. Seçeneklerden ”Şuan ki konumu gönder” Seçeneğini seçiniz. Burada konumun kaç metre hata ile gönderileceğini de görebilirsiniz.

4-) Aşağıda göreceğiniz gibi konumunuz karşı tarafa gönderilmiş olacaktır.

Doğru konum göndermek için Ayarlardan Konum bilgilerinizin açık olması gerekiyor. Ayarlardan konum ayarlar menüsüne giriniz MOD menüsünde ”Yüksek doğruluk (GPS ve Ağlar) seçeneğinin seçili olduğuna emin olunuz.