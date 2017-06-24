WhatsApp ”Mavi Tik” Nasıl Kapatılır?

Popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, yaklaşık 1 yıl önce verdiği güncelleme ile “görüldü” ibaresi anlamına gelen “Mavi Tik” özelliğini getirmişti. Bu yazımızda sizlere özelliğin nasıl kapatıldığını anlattık.

“Mavi Tik” Nedir? Nasıl Kapatılır?

Mavi Tik özelliği WhatsApp uygulamasının insanlar arasındaki mesajlaşmasının “görüldü” anlamını taşımaktadır. Bir gri tik ile gönderildi, iki gri tik ile iletildi anlamına gelen mesajın tik işaretlerinin maviye dönmesiyle görüldü anlamını taşıyor.

İnsanlar arasında yanlışlıkla gönderilen mesajların geri dönüşünün olmayacağı düşünülse de anlatacağımız talimatlar ile bu geri dönüş mümkün haline gelebilmektedir. Telefonunuzda WhatsApp programını açın;

Ayarlar sekmesine girin.

sekmesine girin. Hesap bölümüne girin.

bölümüne girin. Gizlilik kısmına tıklayın.

kısmına tıklayın. Okundu bilgisini kapatın.

Bu işlemleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra mavi tik olayı ortadan kalkacaktır ve yanlış mesajlar, gönderilmek istenmeyip gönderilen iletiler görülmeyecektir. Bu işlemler ile birlikte hem ilettiğiniz mesaj karşı taraftan görülmez hem de siz karşı tarafın mesajı okuyup okumadığını göremezsiniz.