Bildiğiniz gibi telefonunuza WhatsApp’tan mesaj geldiğinde telefon ekranınızın üst kısmında WhatsApp Mesajınızın bir ön izlemesi çıkmakta. Bu makalemizde de WhatsApp mesajlarının önizlemesi nasıl kapatılır konusuna değineceğiz.

Whatsapp mesaj önizleme kapatma!

WhatsApp’ın dışında Facebook Messenger ve Skype gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından ya da telefonunuzun Off-Line Mesajlaşma (SMS) uygulamasından mesajlar geldiğinde veya Facebook ve Twitter gibi uygulamalardan bildirimler geldiğinde telefon ekranınızın üst kısmında mesajın ya da bildirimin içeriğini gösteren açılır bir pencere gelmekte. Ve çoğu akıllı telefon kullanıcısı telefonuna bir mesaj ya da bildirim geldiğinde ekranın üst kısmında çıkan açılır pencere bildirimlerinden oldukça rahatsız olmakta.



Peki bu açılır pencere bildirimleri kapatılabilir mi? Tabii ki evet! Hem de çok kolay bir şekilde ekranın üst kısmında çıkan açılır pencere bildirimlerini kapatabilirsiniz.

Ekranın üst kısmında çıkan açılır pencere bildirimlerini kapatmak için;

Telefonunuzun Ayarlar’ına girin.

girin. Ayarlar altından Genel > Uygulamalar’a dokunun. Telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar bir liste halinde sıralanacaktır.



altından dokunun. Telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar bir liste halinde sıralanacaktır. Listeden açılır pencere bildirimlerini kapatmak istediğiniz uygulamayı bulun ve uygulamanın üzerine dokunun.

Dokunduğunuz uygulamanın Uygulama Bilgileri ekranı açılacaktır.



ekranı açılacaktır. Uygulama Bilgileri ekranından Bildirimler’e dokunun ve Gözetlemeye İzin Verin seçeneğini deaktif duruma getirin.



Hepsi bu kadar! Bu anlatımı açılır pencere bildirimlerini kapatmak istediğiniz tüm uygulamalar için kullanabilirsiniz.

Ek olarak; bildirimler ekranındaki diğer seçeneklerin de işlevlerine değinecek olursak,