WhatsApp uygulaması artık hayatımızın birçok yerinde rol oynamaya başladı. Önemli görüşmelerimizi, siparişlerimizi, özel hayatımızdaki konuşmalarımızı çoğunlukla bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Artık mesajlaşma uygulamasından hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bazı durumlarda WhatsApp, telefonlarımızı izinsiz alarak kullananlarının eline geçebiliyor.
Bu durumu çoğu zaman yaşadığımız ve oldukça rahatsız olduğumuz bir durum. Bu yoldan kurtulmak için iki seçeneğimiz var. Bunlardan ilki telefonumuza parola koymak diğeri ise WhatsApp uygulamasına parola koymak. Whatsapp’a şifre koymayı düşünüyorsanız ve bilmiyorsanız sizler için araştırdık.
Whatsapp Şifre Koymayla İlgili Yollar
Uygulama bazlı baktığımızda bunlardan en güvenli seçenek WhatsApp uygulamasına parola koymaktır. Çünkü bazen telefon parolasını açıp cihazı bir başka kişiye verdiğimizde de bu uygulamaya erişmesi mümkün oluyor. Peki bu kadar özel bilginin yer aldığı WhatsApp’a şifre nasıl konulur?
Whatsapp’ın iOS sürümüne Face ID ve Touch ID desteğinin dahil olmasıyla WhatsApp uygulamasını açarken şifre özelliğini sağlayabilir. Anlattığımız adımları sırasıyla yaparsanız artık içiniz rahat edebilir. İlk olarak, şifre koymak için iki yöntem bulunmaktadır bunların ilk seçeneğimiz;
Ayarlar bölümüne girerek hesap ve ardından gizlilik altında kimlik doğrulamasına tıklayın, parmak izine dokunarak parmak izi ile doğrulamayı aktif hale getirebilirsiniz. Parmak izi ile doğrulama kodunu aktif hale getirdiğinizde uygulamayı her açtığınızda sizden parmak izi isteyecektir.
Eğer telefonunuzun özelliğinde parmak izi okuyucusu yoksa Android telefonlarda desen, pin kilidi işinize yarayacaktır. Play Store’dan indireceğiniz uygulama sayesinde şifre özelliği getirebilirsiniz. İndirebileceğiniz uygulamalar ise; LOCX, Smart AppLock, AppLock, CM Security AppLock gibi uygulamaları ücret ödemeden indirip kullanabilirsiniz.
iOS uygulamasında WhatsApp şifre koymanın başka bir yolu da Cydia tweak’lerinden birini almaktır. Eğer iPhone’unuza jailbreak yaptıysanız iProtect, AppLocker, WhatsApp++, BioLockdown, BioProtect gibi Cydia üzerinden indirme işlemini yapacağınız uygulamalar sayesinde şifre özelliğini sağlamış oluyorsunuz.
Başka bir yöntem olarak da iPhone’unuzda jailbreak özelliği yoksa App Store’a bakmayın hemen çünkü orada olan uygulamalar işinize yaramaz ve aynı zamanda ücretli olduğunu da belirtelim.
Saklama alanını farklı bir yolla deneyerek iOS uygulamasında şifreleme ve WhatsApp Android uygulamasında şifreleme, açılışa şifre koyarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.