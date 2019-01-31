WhatsApp uygulaması artık hayatımızın birçok yerinde rol oynamaya başladı. Önemli görüşmelerimizi, siparişlerimizi, özel hayatımızdaki konuşmalarımızı çoğunlukla bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Artık mesajlaşma uygulamasından hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bazı durumlarda WhatsApp, telefonlarımızı izinsiz alarak kullananlarının eline geçebiliyor.

Bu durumu çoğu zaman yaşadığımız ve oldukça rahatsız olduğumuz bir durum. Bu yoldan kurtulmak için iki seçeneğimiz var. Bunlardan ilki telefonumuza parola koymak diğeri ise WhatsApp uygulamasına parola koymak. Whatsapp’a şifre koymayı düşünüyorsanız ve bilmiyorsanız sizler için araştırdık.

Whatsapp Şifre Koymayla İlgili Yollar

Uygulama bazlı baktığımızda bunlardan en güvenli seçenek WhatsApp uygulamasına parola koymaktır. Çünkü bazen telefon parolasını açıp cihazı bir başka kişiye verdiğimizde de bu uygulamaya erişmesi mümkün oluyor. Peki bu kadar özel bilginin yer aldığı WhatsApp’a şifre nasıl konulur?

Whatsapp’ın iOS sürümüne Face ID ve Touch ID desteğinin dahil olmasıyla WhatsApp uygulamasını açarken şifre özelliğini sağlayabilir. Anlattığımız adımları sırasıyla yaparsanız artık içiniz rahat edebilir. İlk olarak, şifre koymak için iki yöntem bulunmaktadır bunların ilk seçeneğimiz;

Ayarlar bölümüne girerek hesap ve ardından gizlilik altında kimlik doğrulamasına tıklayın, parmak izine dokunarak parmak izi ile doğrulamayı aktif hale getirebilirsiniz. Parmak izi ile doğrulama kodunu aktif hale getirdiğinizde uygulamayı her açtığınızda sizden parmak izi isteyecektir.