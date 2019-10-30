WhatsApp Son Görülme Özelliği Gündem Oldu

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Uygulama, duyurduğu yenilikle birlikte hızlıca Twitter’da popüler hashtag olmayı başardı. Yenilik ise WhatsApp son görülme özelliğinin kaldırılması oluyor.
WhatsApp Son Görülme Özelliği Kaldırıldı
Uygulamayla ilgili olarak yapılan yenilikle birlikte WhatsApp son görülme özelliği kaldırıldı. Birçok kullanıcı için hem üzücü hem de sevindirici haber olan yenilik, Twitter üzerinde popüler oldu. Kullanan insanların çoğu, bu özellikle ilgili ekran görüntüleri paylaşarak üzüntü ve mutluluğu bir arada sergilemeye başladı. Üzücü olarak yalnız kişiler, son görülmelerinde “hiç kimse” yazısıyla paylaşım yaptı ve “yalnızlık” adlı çalışmalarını tweetledi. Mutlu olan kişilerse ilişkilerde sıkça yaşanan “sen bana görüldü mü attın?” sorunlarının artık olmayacağına sevinç paylaşımları yaparak kutladı. Bundan sonra insanların görülmelerinde 3 farklı seçenek seçme imkanı doğacak. Görülme özelliği, herkes için açık olacak, hiç kimse için görülmeyecek ya da belli kişiler tarafından görülebilecek.
WhatsApp, bunun haricinde uygulamaya birkaç yenilik de getiriyor. Bunlardan biri birçok uygulamada aktif olarak yayılmaya başlayan “karanlık mod” özelliği oluyor. Bunun haricinde uygulama yetkilileri, kullanıcılar için iki WhatsApp hesabını aynı anda kullanabilecek ve iki sohbet de aktif olarak açık kalacak. Bu özelliklerin haricinde yetkililer arayüzde ufak değişiklikler yaparak görünümü daha iyi hale getirecek. Bahsedilen çift WhatsApp özelliği ve diğer özelliklerin ilk olarak iPad üzerinde sunulacağı ve daha sonra Apple ve Android akıllı telefonlara dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.