WhatsApp Son Görülme Özelliği Gündem Oldu

WhatsApp Son Görülme Özelliği Kaldırıldı

Uygulamayla ilgili olarak yapılan yenilikle birlikte WhatsApp son görülme özelliği kaldırıldı. Birçok kullanıcı için hem üzücü hem de sevindirici haber olan yenilik, Twitter üzerinde popüler oldu. Kullanan insanların çoğu, bu özellikle ilgili ekran görüntüleri paylaşarak üzüntü ve mutluluğu bir arada sergilemeye başladı. Üzücü olarak yalnız kişiler, son görülmelerinde “hiç kimse” yazısıyla paylaşım yaptı ve “yalnızlık” adlı çalışmalarını tweetledi. Mutlu olan kişilerse ilişkilerde sıkça yaşanan “sen bana görüldü mü attın?” sorunlarının artık olmayacağına sevinç paylaşımları yaparak kutladı. Bundan sonra insanların görülmelerinde 3 farklı seçenek seçme imkanı doğacak. Görülme özelliği, herkes için açık olacak, hiç kimse için görülmeyecek ya da belli kişiler tarafından görülebilecek.