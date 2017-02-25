Snapchat uygulaması ile birlikte hayatımıza giren “hikaye” özelliği, Instagram ile büyüdü ve hızla gelişti. Bu ilerlemeyi devam ettiren yeni uygulama ise WhatsApp Messenger oldu. Artık WhatsApp uygulamasında da “Durum” bölümü altında “hikaye” özelliği kullanılabilecek. Whatsapp Durum hakkında daha fazla bilgi almak için ‘WhatsApp Durum Nedir? | Durumum Nasıl Ayarlanır?‘ göz atabilirsiniz. Ancak bu özellik, “Kişiler” seçeneğinin yerini alarak WhatsApp Kişiler seçeneğinin farklı bir yere taşınmasına neden oldu. Bir çok kullanıcı uygulamada kişiler arkadaşlar menüsünü bulamaz oldu ve yenilenen menüden dolayı oldukça şikayetçi

WhatsApp Kişiler Arkadaşlar Menüsü

WhatsApp durum (hikayeler) özelliği gelmeden önce Whastapp kişiler menüsü üstte Sohbet seçeneğinin yanında yer alıyordu. Son güncelleme ile bu bölümden kaldırıldı.

Kişiler Seçeneği Nereye Taşındı?

Durum özelliğinin Kişiler seçeneğinin yerini almasıyla seçenekler arasında Kişiler bölümü farklı bir yere taşındı. WhatsApp uygulamasın da rehberimize kayıtlı olan arkadaşlarımızın bulunduğu ve sohbet için kullandığımız seçenek olan “Kişiler” bölümü yeni güncellemeyle birlikte “Mesaj” ikonuna taşındı.

WhatsApp beta sürümü ile aşağıdaki gibi en alta yeni mesaj ikonu ekledi. Şuan sadece beta kullanıcılarında kullanılan bu menü yakın zamanda tüm kullanıcılar için geçerli olacak. WhatsApp uygulamasında mesaj, arama veya durum güncellemesi yapmak için bu yeşil ikon kullanılacak.

Yeni “Mesaj” ikonu ile birlikte “Kişiler” seçeneği eski sürümlerde bulunduğu konumdan yeni sürümdeki yeni konumunu almış oldu. Bu ikon ile birlikte WhatsApp uygulamanızda kayıtlı kişileri görebilir ve onlarla fotoğraf, ses, video gibi medya paylaşımlarını rahatlıkla yapabilirsiniz.