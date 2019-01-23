Milyonlarca kitleye hitap eden bir uygulama olan WhatsApp, sahte haberlerle ve mesajlar ile savaşmak için mesaj iletmeyi sınırlandırıyor. Bir çok WhatsApp kullanıcısını oldukça etkileyecek spam haberlerin sınırlandırması ve detayları yazımızda.

Spam haberlerinin sınırlandırmasının en büyük etkeni, Hindistan’da şiddetin ardından getirilen küresel sınır, sosyal ağa yayılan doğru olmayan bilgilerden sorumlu tutuluyor. Yanlış olan bilgilendirmeyle mücadele etmek için bir mesajın iletilme sayısına sınır koyuyor.

Bir WhatsApp sözcüsü Reuters raporunda, ” Bugünden itibaren, WhatsApp’ın en son sürümlerindeki tüm kullanıcılar artık bir kerede yalnızca beş sohbeti iletebiliyor, bu da WhatsApp’ın yakın kişilerle özel mesajlaşmaya odaklanmasına yardımcı olacak.” şeklinde bir açıklama yaptı. WhatsApp kullanıcılarının daha önce 20 kez mesaj iletilmesine izin veriliyordu.

Yanlış bilgilendirmelerin yayılması, Facebook‘un sahip olduğu WhatsApp ve diğer sosyal ağlarda kalıcı bir sorunlar zinciri olmuştur. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devleri, Rusya bağlantılı sosyal medya troll hesaplarının 2016 ABD başkanlık seçiminin sonucunu etkilemiş olma ihtimalleriyle hala uğraşıyor.

Bir milyardan fazla kullanıcaya sahip WhatsApp, Temmuz ayında Hindistan’daki mesaj sınırını test etmeye başladı; o ülkede yaşayan büyük şiddet olaylarının ve linçlerin bir kısmının sosyal ağda yayılmasından kaynaklandığını söylüyor. 1 Temmuz’da beş kişinin, çocuk kaçırmalarına dair söylentilerin yayılmasından sonra Hindistan’ın Dhule kentinde linç yapıldığı bildirildi. Benzer mesajlar sonucu en az 12 kişinin dövüldüğü biliniyor.

WhatsApp sözcüsü, ”WhatsApp bu testi dikkatlice değerlendirdi ve altı aylık bir süre içinde kullanıcı geri bildirimlerini dinledi. İleriye dönük limit, dünya çapında iletilen mesajları önemli ölçüde azalttı” dedi. “Kullanıcıların deneyimleri hakkındaki geri bildirimlerini dinlemeye devam edeceğiz ve zaman içinde viral içeriğe yönelik yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz” açıklamalarda bulunan sözcü şiddetin ve sosyal medyadaki var olan linçlerin azaltılmasında umarız daha büyük tedbirler alacaktır.