WhatsApp mesajlaşma uygulaması gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gelen görüntülü konuşma özelliği ile kullanıcıların uygulama üzerinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamıştı. Whatsapp geliştiricileri uygulamayı geliştirmeye daha kullanılabilir hale getirmeye devam ediyor. WhatsApp Beta uygulamasında gün yüzüne bir kaç yenilik çıktı. WhatsApp’a yeni özellikler: Gönderilen mesajı geri alma, düzeltme ve canlı konum araması gibi 3 güzel yenilik geliyor.

WhatsApp Gönderilen Mesajları Geri Alma Özelliği

Whatsapp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Mesajları Geri Alma Özelliği sonunda geliyor. Mesajı yanlış kişiye gönderme, yanlış gruba gönderme gibi kötü sonuçlara yol açacak kadar büyük hatalara yol açan bu sorun sonunda ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yeni güncelleme ile mesajları geri alma özelliği geliyor fakat şunu da belirtelim her mesajı geri alamıyorsunuz. Sadece daha okunmamış mesajları geri alabiliyorsunuz.

WhatsApp Gönderilen Mesajları Düzeltme Özelliği

Gönderilen mesajları geri alma veya gönderilen mesajları silme özelliği ile birlikte, gönderdiğiniz mesajları düzeltme imkanı da sunuyor. Yine bu özellik daha okunmamış mesajların düzeltilmesine olanak sağlıyor. Gönderdiğiniz Whatsapp mesajlarını karşı tarafın telefonuna düşse bile daha okumamış olması gerekiyor. Okunan mesajlarda düzeltme ve geri alma seçeneği bulunmuyor.

WhatsApp Canlı Konum Araması Özelliği

Yeni gelen bir diğer özellik ile WhatsApp gruplarında canlı konum araması yapabilmeniz. WhatsApp grubu içindeki kullanıcıların canlı lokasyon takibi yapabilme imkanı sunuyor. Ticari amaçlı iş için WhatsApp kullanan şirketlerin bu özelliği çok seveceğini düşünüyoruz.

Yeni gelen bu üç özelliğin beta testlerinin devam ettiğini ve yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacağını belirtelim. Sizde beta kullanıcısı olmak istiyorsanız Google Play‘de WhatsApp uygulamasından beta’ya katılabilirsiniz.