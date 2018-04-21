Whatsapp’a Yerli Rakip İLETEE

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “İletee‘de WhatsApp’tan daha fazlası bulunacak, çok güvenli olacak.” dedi.

Genel Müdür Atalay, İletee hakkında şunları söyledi:

“İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp’ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim sunucuları Türkiye’de olacak.”

Telefonda, güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağından bahseden Atalay şöyle devam etti:

“Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse yada hacklense dahi haberleşme güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz.”