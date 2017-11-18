WhatsApp’da Silinen Mesajlar Nasıl Okunur?

Kullanıcıların istekleri doğrultusunda hareket eden WhatsApp ekibi geçtiğimiz günlerde yanlış gönderdiğinizi düşündüğünüz mesajları silme özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Ama Android sisteminde bulunan bir özellik sayesinde WhatsApp’da silinen bir mesajın geçmişine ulaşmak ve silinen mesajları okumak mümkün.

Android sisteminde bulunan bir açık mı diyelim yoksa WhatsApp mesajları sistemden tamamen silmiyor mu diyelim bilemedik. Android sisteminde bulunan bu özelliği keşfeden İspanyol blog yazarı Android Jefe oldu. İspanyol yazar Android telefonlara gelen bildirimlerin bir yerde depolandığını fark etti. Mesajlar silinse bile Android bildirim geçmişine bakarak mesajlara ulaşmak mümkün oluyor.

Silinen Whatsapp Mesajları Nasıl Okunur?

Android telefonlarda bildirim geçmişine ulaşabilmek için Google Play Store’da bulunan Notification History isimli uygulamayı indirmek gerekiyor. Uygulamayı indirip telefonunuza kurduk’dan sonra telefon geçmişinizi tarıyor. Silinen herhangi bir bildirim olması halinde bunu kullanıcılara gösteriyor. Bu sayede size gönderilen tüm mesajlardan haberdar olabiliyorsunuz.

WhatsApp’da silinen mesajları işlevsiz hale getiren uygulama için Android sisteminde bir güncelleme gelecek mi bu yakın zamanda göreceğiz. Bu açık kapanana kadar WhatsApp’da silinen tüm mesajları okumak mümkün olacak. Yardımcı uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz.