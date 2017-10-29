WhatsApp’da Yanlış Gönderilen Mesajlar Nasıl Silinir?

WhatsApp için uzun zamandır beklene ve kesinlikle olması gerektiğini düşündüğümüz bir özellik beta olarak yayımlanmaya başladı. Artık WhatsApp üzerinden yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları silebileceksiniz. WhatsApp’da bu özellik zaten var dediğinizi duyar gibiyiz ama bu yeni gelen özellik sayesinde yanlışlıkla gönderdiğiniz bir mesajı sildiğiniz de karşı taraftan da silindiğini belirtelim.

WhatsApp Yanlış Gönderilen Mesajları Silme

İlk etap’da kısıtlı bir kullanıcı grubuna yayımlana bu yeni özelliklik hakkında bilmeniz gereken bir kaç detay daha bulunuyor. Yanlış gönderdiğinizi düşündüğünüz mesajı silmek için sadece 7 dakikanız bulunuyor. ilk yedi dakika içinde silme işlemi yapabiliyorsunuz. Daha sonra bu silme işlemini yapsanız da mesajınız karşı taraftan silinmiyor. Ayrıca sildiğiniz mesaj için karşı tarafa bir bildirim gittiğinizde belitelim. Son olarak bu özelliği kullanmanız için karşı tarafında WhatsApp uygulamasının en son güncellemesini alması ve bu özelliği destekliyor olması gerekiyor.

Mesajları herkesten silmek için

Mesajı herkesten sil, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya tek bir sohbette silmenizi sağlar. Bu, özellikle yanlış sohbete bir mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesaj bir hata içeriyorsa yararlıdır.

Herkes için başarıyla sildiğiniz mesajlar, alıcılarınızın sohbetlerinde (*) “Bu mesaj silindi” olarak görülecektir. Aynı şekilde, sohbet sırasında “Bu mesaj silindi” görürseniz, gönderen mesajını herkesten silmiş demektir.

Mesajları sadece gönderdikten sonra yedi dakikaya içinde herkesten silebilirsiniz. Yedi dakika geçtikten sonra, herkesten mesajı silmek mümkün değildir. Herkesten mesajı silmek için:

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbet sayfasına gidin. Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini seçin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin. Sil‘e dokunun > Herkesten Sil.

Mesajları kendinizden silmek için

Mesajı benden sil, telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız ileti kopyalarını silmenizi sağlar. Bunun alıcılarınızın sohbetlerinde bir etkisi yoktur. Alıcılarınız iletileri sohbet ekranında görmeye devam eder. İletileri kendinizden silmek için:

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbet sayfasına gidin. Mesaja dokunup basılı tutun, menüden Sil seçeneğini seçin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin. Sil‘e dokunun > Benden Sil.

WhatApp son sürümünü indirmek için Tıklayın.

Uygulama şuan beta aşamasında bazı telefonlarda çalışamaya bilir. Kararlı sürümün yakın zamanda Play Store’da yayımlanmasını bekliyoruz.