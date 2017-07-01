X Serisinin Yeni Üyesi LG X Charge Geliyor

Geçen aylarda “LG M320 GFBench’te Ortaya Çıktı“ şeklinde haber yapmıştık. Haberle ilgili pek çok bilgi sızmasa da modelin adı 1 Temmuz 2017 itibarıyla ortaya çıktı. Xfinity Mobile tarafından satışına başlanan yeni model LG X Charge geliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi batarya dostu olan akıllı telefon, LG’nin X serisinde piyasaya çıkardığı batarya dostu modeli olan 3.akıllı telefon oluyor. Daha önceleri LG X Power, LG X Power 2 modelleri batarya yönüyle gündeme gelmişti.

4500 mAh’lik LG X Charge

Özelliklerine bakıldığında en dikkat çekici özelliği batarya olan yeni akıllı telefonun diğer donanım özellikleri, kendisinin giriş segmentinde yer aldığını ortaya koyuyor. Yeni model, 5.5 inçlik 1280 x 720p (HD) çözünürlüklü ekran ile geliyor. Yongasında Snapdragon 425 barındıran telefon, grafik desteğini Adreno 308 GPU‘dan alıyor.

2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelen yeni modelin depolama alanı micro SD kart ile 2 TB‘a kadar arttırılabiliyor. Arka kamerada LED Flash destekli 13 MP çözünürlüğünde tek kamera bulunduran X Charge, selfie kamerasında 5 MP çözünürlüklü lense yer veriyor.

Android 7.0 Nougat ve Daha Fazlası

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkan modelde 4500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 4G LTE, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n ve Bluetooth 4.2 gibi bağlantı desteklerini sağlayan model Xfinity Mobile tarafından 180$ fiyat etiketinden satışa sunuluyor.