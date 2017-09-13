LG’nin orta seviye akıllı telefonu K8 2017 modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG K8 X240Y modeli için ilk güvenlik güncellemesi yayımlanmış oldu. 269MB boyutundaki bu güncelleme ile telefonun kullanılabilirliği ve güvenlik yaması güncelleniyor. LG K8 2017 yeni güncelleme ile sürüm numarasını V10b-286-03 olarak güncellemiş oldu.

LG K8 2017 V10b Güvenlik Yaması Güncellemesi

Bu sabah saatlerinde LG K8 akıllı telefonlarına gönderilen yeni güncelleme telefonun güvenlik yaması düzeyini 5 Haziran 2017 olarak güncelliyor. Güncelleme FOTA üzerinden, yani telefonun güncelleme merkezinden geliyor. Güncellemeleri kontrol et demeniz yeterlidir. 269MB boyutundaki yazılım güncellemesini en kısa sürede telefonunuza güncellemenizi tavsiye ediyoruz.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: X240Y V10b

Kernel Sürüm: 3.18.19+

3.18.19+ Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 05.06.2017

: 05.06.2017 Dosya Boyutu: 269MB

LG K8 2017 V10b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yazılım güncellemeleri ile olarak FOTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridgeprogramını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K8 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;