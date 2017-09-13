LG’nin orta seviye akıllı telefonu K8 2017 modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG K8 X240Y modeli için ilk güvenlik güncellemesi yayımlanmış oldu. 269MB boyutundaki bu güncelleme ile telefonun kullanılabilirliği ve güvenlik yaması güncelleniyor. LG K8 2017 yeni güncelleme ile sürüm numarasını V10b-286-03 olarak güncellemiş oldu.
LG K8 2017 V10b Güvenlik Yaması Güncellemesi
Bu sabah saatlerinde LG K8 akıllı telefonlarına gönderilen yeni güncelleme telefonun güvenlik yaması düzeyini 5 Haziran 2017 olarak güncelliyor. Güncelleme FOTA üzerinden, yani telefonun güncelleme merkezinden geliyor. Güncellemeleri kontrol et demeniz yeterlidir. 269MB boyutundaki yazılım güncellemesini en kısa sürede telefonunuza güncellemenizi tavsiye ediyoruz.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: X240Y V10b
- Kernel Sürüm: 3.18.19+
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 05.06.2017
- Dosya Boyutu: 269MB
LG K8 2017 V10b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yazılım güncellemeleri ile olarak FOTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelebiliyor. Telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünde, güncelleme görünmüyorsa bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip güncellemeleri kontrol ediniz. Bilgisayarınıza LG Bridgeprogramını indirmek için buraya tıklayınız. LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K8 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.
Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa, Mobil veri üzerinden yapacağınız güncellemeler de yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.
Nalet girsin g4 e Ne zaman gelecek bu güncelleme
aynen bende boyle bir tepki verdim , bir daha lg alanın (g2 aldırdım,g3 g4 kullandım)